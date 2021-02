COOLER MASTER nous propose un nouveau ventilateur en 120 mm : Le Master MasterFan MF120 Halo ARGB White Edition.











MasterFan MF120 Halo White Edition

Halo de lumière



- Éclairage RGB adressable à double boucle,

- Technologie de refroidissement silencieux,

- Conception d'une pale de ventilateur hybride,

- Large éventail de compatibilité,

- Détecteur de ventilateur intelligent pour la protection contre le brouillage.



MasterFan MF120 Halo White Edition



MasterFan MF120 Halo white edition, une nouvelle série de la famille MasterFan, offre une solution de refroidissement par air spécifique, idéale pour les refroidisseurs de CPU et les ventilateurs d'admission de châssis. Avec un double éclairage RVB adressable en boucle assurant l'affichage le plus vibrant de la couleur pour votre couverture et générant un flux d'air à haute pression. Le MF120 Halo white edition est équipé de plusieurs couches de nos technologies exclusives de réduction du bruit et d'un mélange parfait de conception des pales de ventilateur qui, ensemble, fonctionnent en harmonie pour refroidir en silence l'ensemble de votre boîtier et de ses composants.



Technologie de refroidissement silencieux



Un mélange de technologie de réduction du bruit et de matériaux absorbant le son offrant une solution de refroidissement pacifique même sous charge.



Éclairage RGB adressable à double boucle



LED RVB adressables à commande individuelle avec une conception en double boucle pour assurer l'affichage le plus vibrant des couleurs.



Serrez les rangs



Avec le clip anti-décrochage inclus, la connexion est facile à détacher.



Conception d'une pale de ventilateur hybride



La pale de ventilateur à équilibrage d'air combinée à des pales en forme de vague, inspirées des pales de moteurs à réaction et d'hélicoptères, donne à votre système une pression d'air statique sans compromettre le flux d'air.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible en date du 22 février 2021.



Le prix est de : 22.96 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



COOLER MASTER