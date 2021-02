ASUS nous propose un nouveau PC portable de 17 pouces : Le F17-TUF766LI-HX188T.



Le TUF Gaming F17 renferme un arsenal de caractéristiques matérielles et logicielles qui vous assure une durabilité à toute épreuve et des performances surpuissantes sur vos jeux. Ce PC portable sous Windows 10 Professionnel vous portera sans le moindre doute vers la victoire ! Avec son processeur Intel Core i7 10e génération *, sa carte graphique GeForce® GTX 1650 Ti et sa dalle IPS jusqu'à 120 Hz, le TUF Gaming F17 offre un gameplay incroyablement rapide et fluide. D'un format plus compact et portable que ses prédécesseurs, ce PC portable gaming intègre pourtant une batterie plus massive allant jusqu'à 90 W afin d'en booster considérablement l'autonomie. Par ailleurs, son système de refroidissement autonettoyant et ses composants à la robustesse éprouvée en font une véritable machine de guerre à destination des joueurs nomades.



PUISSANCE TOUS AZIMUTS



Paré pour les plus acharnés des combats, le TUF Gaming F17 intègre un processeur Intel Core i7 de 10e génération avec 6 cœurs et 12 threads : gaming, streaming ou multitâche, venez à bout de tous vos projets ! Il présente également une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 Ti capable de produire des fréquences de rafraîchissement élevées et fiables pour vos jeux. En outre, le TUF Gaming F17 est muni d'un disque SSD NVMe PCIe jusqu'à 1 To ainsi qu'un emplacement pour un second SSD afin d'accélérer les temps de chargement de nombreux jeux et applications.



LONGUE VIE, LONGUES DISTANCES



Le TUF Gaming F17 arbore un châssis plus compact et léger que ses prédécesseurs, mais il présente une autonomie plus importante. Son impressionnante batterie de 90 W vous permet de visionner jusqu'à 12h30 de vidéo sans être interrompu par la nécessité de chercher une prise d'alimentation. Il vous accompagne en tous lieux, aussi longtemps que nécessaire.



AUDACE OU DISCRÉTION, LE CHOIX EST VOTRE



Le TUF Gaming F17 vous est proposé en deux coloris différents, afin que son apparence concorde avec votre style. Faites votre choix entre le châssis Fortress Gray au style furtif, et le châssis Bonfire Black aux finitions pourpres, plus audacieux. Le motif en nid d'abeille à la base du châssis fait écho à la structure hexagonale renforcée du reste de la machine, tandis que les finitions brossées sur le repose-poignet confèrent à l'ensemble élégance et pureté.



Motifs en nid d'abeille



Le revêtement à motifs de nid d'abeille sous le châssis présente une découpe qui multiplie par deux la taille des ouvertures de refroidissement.



Métal brossé



Les finitions brossées parcourant le châssis de part en part confèrent au PC un style élégant aux accents futuristes.



Robustesse éprouvée



Pour mériter le nom de TUF, les PC portables de la gamme doivent passer avec succès une batterie de tests exigeants basés sur le standard MIL-STD-810H. Les appareils testés ont été soumis à des tests de chutes, vibrations, humidité et températures extrêmes, afin d'en garantir leur fiabilité. Gardant le cap face aux coups et chocs accidentels qui pourraient lui être infligés, le TUF Gaming F17 ne vous fera défaut sous aucune condition.



NE CRAIGNEZ PLUS LA CHUTE



Des tests de chocs sont menés sur chaque TUF Gaming afin de leur garantir une excellente robustesse face à des chutes inopinées, chocs et coups potentiellement subis lors d'un transport ou de leur usage. Pour satisfaire les critères du standard MIL-STD-810H, chaque appareil est testé dans le but de survivre à une courte chute. Glissez votre TUF Gaming F17 dans un sac à dos ou un sac à bandoulière et emmenez-le partout avec vous sans craindre de l'endommager.



ÉLARGISSEZ VOTRE POINT DE VUE



Équipé d'une dalle IPS allant jusqu'à 120 Hz, le TUF Gaming F17 est le PC portable idéal des jeux d'action rapide. Son port USB 3.2 Gén.2 Type-C supporte la technologie DisplayPort 1.4 afin que vous puissiez brancher un moniteur gaming G-Sync et afficher vos jeux en 4K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La technologie G-Sync réduit les effets de saccade et de déchirement afin que l'affichage des images soit plus fluide, quel que soit le jeu lancé. Jouez ou divertissez vous sur grand écran avec la sortie HDMI 2.0b qui supporte les connexions 4K jusqu'à 60 Hz.



OPTIMISÉ POUR LE JEU



Équipez-vous d'un clavier similaire à ceux des PC de bureau gaming, afin d'être plus à l'aise lorsque vous jouez. Le rétroéclairage RGB du PC vous permet de personnaliser son style et les touches ZQSD mises en valeur vous permettent de visualiser plus rapidement vos commandes de mouvements. La technologie Overstroke accélère la réactivité des touches à chaque frappe tandis que le N-Key Rollover enregistre précisément chaque frappe, même lors des combats les pus acharnés. Fidèles à l'ADN TUF, les touches ultrarésistantes supportent chacune plus de 20 millions de frappes afin d'améliorer la fiabilité de votre clavier mais aussi votre précision au combat.



SON SURROUND IMMERSIF



Le TUF Gaming F17 arbore deux haut-parleurs avec quatre ouvertures qui délivrent un volume 1,8 fois plus élevé ainsi que des basses 2,7 fois plus puissantes afin que votre expérience audio s'en trouve enrichie. La technologie DTS:X™ Ultra fournit un son surround virtuel haute fidélité à 7.1 canaux pour un son proche de celui des salles de cinéma. Grâce au son surround, vous êtes par conséquent plus conscient de votre environnement sonore et des mouvements de vos ennemis. Vous appréciez aussi les nuances musicales du jeu, comme si vous étiez dans un studio d'enregistrement ! Le TUF Gaming F17 propose jusqu'à 8 modes ainsi qu'un égaliseur intégré prédéfinis pour vos musiques, films et jeux afin d'optimiser plus encore votre expérience.



REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE



Le TUF Gaming F17 est doté d'un système de refroidissement complet capable de maintenir le niveau de performances du PC tout en restant efficient sur le long terme. Les caloducs et trois radiateurs éloignent la chaleur des composants principaux et la dissipent rapidement même lorsque vous faites un véritable marathon gaming ! Le design autonettoyant du système de refroidissement reste efficace dans la durée tandis que les divers modes de fonctionnement disponibles permettent de trouver le juste équilibre entre performances et niveaux de bruit.



SIMPLIFICATION DU REMPLACEMENT



Rien de plus simple que de remplacer votre RAM et SSD grâce à l'ouverture du châssis qui permet d'accéder rapidement aux emplacements concernés. Il vous suffit pour cela d'utiliser un tournevis classique et retirer les vis à l'arrière du châssis afin d'effectuer les modifications de votre choix. Une vis « Pop-Up » spéciale surélève un coin de la plaque pour la soulever plus facilement. Ainsi vous pouvez rapidement mettre à niveau ou remplacer votre RAM, de même que vous pouvez augmenter la capacité de votre SSD en ajoutant un second disque PCIe.



Wi-Fi 6 ultrarapide



Les connexions ultrarapides Intel Wi-Fi 6 avec Gig+ (802.11ax) vous permettent de jouer en toute sérénité à des vitesses équivalentes à celle d'un réseau local, à partir du moment où vous vous trouvez dans une zone de connexion compatible. Le Wi-Fi 6 (Gig+) booste la vitesse et l'efficience du réseau en fournissant de meilleures connexions internet sur les réseaux chargés. Il réduit également la latence, un atout de poids lorsque vous jouez en ligne !



CONNECTIVITÉ COMPLÈTE



Plusieurs ports E/S vous permettent de connecter rapidement vos périphériques et travailler depuis n'importe quel lieu. Les deux ports USB 3.2 Type-A ainsi que le port USB 2.0 Type-A transfèrent rapidement les données qui leur sont confiées. Le Bluetooth permet aussi de connecter une souris, un casque ou tout autre appareil compatible pour un espace de travail désencombré de tout câble. Utilisez le port USB 3.2 Gén.2 Type-C avec DisplayPort 1.4 pour brancher un moniteur rapide compatible G-SYNC afin de fluidifier l'affichage de vos jeux.



PERSONNALISATION UNIFIÉE DU SYSTÈME



Le logiciel ROG Armoury Crate centralise les paramètres de contrôle du système et de l'éclairage. Tous ces paramètres importants sont désormais plus facilement d'accès car regroupés dans un seul et même utilitaire. Ses options de personnalisation vous permettent de modifier les effets et profils et jeu de même qu'elles peuvent ajuster les paramètres audio en fonction de vos préférences. Avec l'option Scenario Profiles, vous pouvez définir et personnaliser des préférences qui ajusteront automatiquement les performances et certains autres paramètres lorsque vous lancez vos jeux ou applications préférés. Prenez le contrôle total de votre expérience.



L'ARSENAL COMPLET



Le TUF Gaming F17 est fourni en option avec des accessoires compatibles dont la robustesse fait honneur à l'ADN TUF. Le sac à dos TUF Gaming présente un large compartiment interne avec des séparations pour stocker et transporter en toute sécurité le ASUS TUF Gaming F17 et tous vos périphériques gaming grâce auxquels vous participerez aux meilleurs tournois et LAN parties. La souris TUF Gaming M5 est l'accessoire idéal de votre ordinateur portable F17. Durable et ergonomique, elle présente six boutons programmables, des pattes de supports antidérapantes et des effets lumineux personnalisables.



Pour les caractéristiques techniques : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur es sites E-Commerces.



Le prix est de : 1 099.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI (Version avec un I7 d'Intel).



