ASUS nous propose un nouvel écran de 24 pouces : Le BE24EQSK.















Le moniteur BE24EQK pour les vidéoconférences facilite vos communications



Le BE24EQK est un moniteur Full HD de 23,8 pouces intégrant une webcam FHD de 2 MP, un microphone et des haut-parleurs stéréo pour vos vidéoconférences et vidéos en direct. Avec sa résolution Full HD et dalle IPS présentant un grand angle de vision, il offre des images incroyablement nettes et des vidéos à la qualité impressionnante. Compatible avec un support VESA mesurant 100 x 100 mm, il peut être accroché à un mur ou être installé sur un bras d'affichage.



Des graphismes plus vrais que nature et grand angle à 178 °



Le BE24EQK présente une résolution Full HD pour des visuels incroyablement nets. La dalle IPS présente un grand angle à 178 ° à l'horizontal et à la verticale afin que vous profitiez de visuels à couper le souffle quel que soit l'angle.



Simplification de la diffusion des vidéos en direct grâce à la webcam Full HD



Sa webcam Full HD de 2MP fait du BE24EQK le moniteur idéal pour les vidéoconférences et vidéos en direct. L'objectif réglable de la webcam peut effectuer une rotation à 315 ° ainsi qu'une inclinaison de 10 ° dans quelque direction que ce soit. Elle capturera tout ce que vous souhaitez montrer ! L'obturateur de la webcam bénéficie même d'une fermeture afin de préserver votre vie privée quand vous ne l'utilisez pas.



Microphone est parfait pour Cortana ainsi que pour vos vidéoconférences



La technologie de Beamforming du microphone sépare la voix des bruits ambiants afin de vous assurer une utilisation plus adaptée de vos applications compatibles La technologie intelligente de suppression des échos améliore plus encore la clarté des voix. Idéal pour interagir vocalement lors d'un streaming en ligne, d'un webinaire ou cours d'un cours en e-learning.



Connectique dernier cri



Le moniteur BE24EQK présente de nombreux ports de connexion dont des sorties HDMI, DisplayPort et D-Sub afin que vous puissiez y brancher divers PC portables, ordinateurs de bureau, périphériques multimédias, claviers et souris. Un autre port USB pour les lignes entrantes et jacks écouteurs permet de garder vos connexions audio à portée de main.



Technologie ASUS Flicker-Free



Il est temps de dire adieu à la fatigue oculaire. La technologie Flicker-Free aide à réduire le clignotement à l'écran, afin de vous offrir plus de confort lors de vos longues sessions de jeu. Il est conçu pour réduire la fatigue des yeux et les maux de tête lorsque vous êtes embarqué dans de longues parties.



ASUS MultiFrame Management



Le logiciel ASUS MultiFrame vous permet d'avoir un bureau organisé grâce à la gestion simultanée de plusieurs fenêtres, sur plusieurs écrans.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ASUS