SAPPHIRE prépare un retour au formulaire avec des cartes graphiques toxiques et atomiques ?



Sapphire via Weibo a annoncé le lancement imminent d'un nouveau produit dans les prochains jours. Les détails sont pratiquement absents - la seule chose que nous avons à faire est de continuer à parler de l'image de l'entreprise, qui présente une marque TA en or bien visible. On a émis l'hypothèse que ce teaser pourrait faire référence à un retour en saphir de certaines de ses sous-marques les plus connues pour leurs produits de cartes graphiques - les séries TOXIC et ATOMIC.















La marque TOXIC n'a plus honoré les cartes de Sapphire depuis l'époque du RX 390X ; c'est historiquement la carte graphique de la société la plus performante et la plus enthousiaste en matière de refroidissement par air. La série ATOMIC, d'autre part, est la gamme de cartes graphiques intégrées AIO de Sapphire, que la société a gardée en sommeil depuis 2013, avec la AMD Radeon HD 7990 - une magnifique pièce d'ingénierie comprenant une paire de cœurs Tahiti XT2 d'AMD - et comprenant 3 Go de mémoire GDDR5 en miroir pour chacun des cœurs GPU. La marque TA pourrait également représenter un nouveau design de Sapphire, plutôt qu'un retour aux anciennes gammes, mais nous devrons attendre l'annonce de Sapphire proprement dite pour dissiper tout doute persistant.



VIDEOCARDZ