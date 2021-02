TerraMaster annonce le NAS F2-422 : un stockage rapide et abordable pour les entreprises.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, y compris les périphériques de stockage en réseau (NAS), présente le NAS à 2 baies TerraMaster F2-422 amélioré, alimenté par le tout nouveau système TOS 4.2. La mise à jour TOS 4.2 permet au F2-422 de faire plus, en donnant aux entreprises une plus grande valeur à leur investissement. Équipé d'un port Ethernet 10 Gigabit (GbE) à haut débit, le F2-422 peut être facilement intégré à n'importe quel réseau 10 GbE sans avoir besoin d'une carte NIC 10 GbE.







TOS 4.2 apporte de nouvelles fonctionnalités à la F2-422, notamment la prise en charge des serveurs web, la prise en charge du WOL (Wake-on-LAN), la prise en charge de l'IPv6, l'amélioration de la sécurité avec SSL, l'amélioration du support et de la surveillance, et d'autres caractéristiques.



Puissant et efficace



Le TerraMaster F2-422 est équipé d'un processeur Intel Celeron quadricœur 1,5 GHz avec un turbo boost allant jusqu'à 2,30 GHz. Il contient 4 Go de mémoire DDR3, extensible à 8 Go. Pour les réseaux à haut débit, ce TNAS dispose de deux ports 1GbE et d'un port 10GbE. Avec le 10GbE, le F2-422 peut atteindre des vitesses de 670 Mo/s en lecture et 650 Mo/s en écriture.



Accès contrôlé et sécurisé



Facilitez les collaborations en mettant en place votre propre stockage privé sur le cloud avec le F2-422. Dotés d'un cryptage matériel AES, les dossiers partagés et les données du réseau sont sécurisés et protégés contre les accès non autorisés. Les droits d'accès peuvent être entièrement contrôlés et adaptés à vos collègues, votre famille, vos amis et autres collaborateurs. Grâce au stockage en nuage privé, les utilisateurs peuvent accéder et collaborer à distance en toute sécurité.



Lecteur multimédia 4K Ultra



Le F2-422 dispose d'un transcodage vidéo 4K ultra-HD permettant une lecture vidéo 4K et 8K de haute qualité directement sur les appareils pris en charge, notamment les téléviseurs intelligents, les lecteurs de médias numériques, les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Utilisez-le TNAS pour regarder l'ensemble de votre bibliothèque multimédia sans utiliser un lecteur multimédia dédié. La connexion haut débit 10 GbE permet une lecture vidéo 4K/8K plus fluide.



Options avancées de protection et de récupération



Pour protéger les utilisateurs contre la perte de données, le TerraMaster F2-422 est doté d'une technologie d'instantané optimisé intégrée au système Btrfs. Cette technologie génère une copie virtuelle sécurisée de vos données, créant 1 024 instantanés pour chaque dossier partagé et jusqu'à 71 680 instantanés du système. Les instantanés favorisent l'intégrité des données et préviennent la perte de données. Le TNAS est également doté de plusieurs couches de protection, prenant en charge le cryptage SSL, les pare-feu, les attaques antidéfaillances et la protection des comptes.



Outre le F2-422, les modèles de la série TerraMaster 10 GbE comprennent les NAS professionnels F4-422 (4 baies), F5-422 (5 baies) et F8-422 (8 baies).



Disponibilité et prix



Le TerraMaster F2-422 2-bay NAS est maintenant disponible chez Amazon au prix de 359.99 Dollars.



TECHPOWERUP