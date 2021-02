Intel lancerait trois processeurs Tiger Lake-H de 11ème génération à 8 cœurs.



Intel a annoncé au CES 2021 ses processeurs Tiger Lake-H de 11e génération pour les ordinateurs portables de jeu haut de gamme. Les trois modèles annoncés sont désormais disponibles dans des machines de jeu minces et visent les processeurs AMD Ryzen de la série 5000H. Les modèles d'Intel se concurrencent avantageusement en termes de performances à un seul cœur mais ne comportent que quatre cœurs et huit threads, tandis que les processeurs de la série Ryzen 5000H comportent jusqu'à 8 cœurs et 16 threads, ce qui leur donne un net avantage en termes de performances multi-cœurs.











Intel prévoit de combler cet écart de performance avec le lancement de trois nouveaux processeurs 45 W 8 cœurs de la 11e génération de la série H au deuxième trimestre 2021, avec une annonce possible à Computex. Les trois modèles comprennent le Core i9-11980HK, le Core i9-11900H et le Core i7-11800H déverrouillés ainsi que le Core i5-11400H à six cœurs. Ces nouveaux processeurs seront en concurrence directe avec les Ryzen 9 5980HX, Ryzen 9 5900H et Ryzen 7 5800H, le Core i9-11980HK étant susceptible de disposer d'une horloge boost de 5 GHz sur plusieurs cœurs.



TWITTER (Momomo US)