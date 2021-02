La série EK Quantum Velocity Full Nickel passe en D-RGB.



EK, le premier fabricant d'équipements de refroidissement à eau de qualité supérieure, met à niveau sa série complète de blocs d'eau Velocity haute performance en nickel pour les prises modernes des processeurs AMD et Intel avec une LED RVB numérique de 5 V. Il y a toujours une seule LED cachée sous le badge EK, mais cette fois-ci, elle est compatible avec les en-têtes D-RGB (aRGB) de 5 V. Le passage à l'éclairage D-RVB pour l'ensemble de la gamme de produits permettra aux utilisateurs d'utiliser les exigences normalisées de 5 V pour alimenter les LED de leurs composants de refroidissement liquide.











Le nom "Velocity" a été inspiré par la nécessité d'être mince et agile dans le monde du refroidissement liquide. Un bloc d'eau pour CPU à haute performance n'est pas bon s'il est trop restrictif en termes de débit et qu'il engorge toute votre boucle de refroidissement liquide. Un débit de liquide de refroidissement efficace et une bonne performance doivent aller de pair, et aucun des deux ne doit être sacrifié au profit d'un autre.







La série EK Quantum Velocity présente la 5ème itération du moteur de refroidissement EK primé, qui est encore amélioré à la perfection. Basés sur une décennie d'expérience dans le domaine du refroidissement liquide, les blocs d'eau des processeurs de la série Velocity d'EK sont le fruit d'innombrables heures de simulations, de recherche et d'ingénierie de pointe.







Les waterblock pour CPU de la série EK Quantum Velocity sont reconnus pour leur conception moderne avec une grande variété d'options spécifiques aux demandes des utilisateurs. Ils sont fabriqués en cuivre le plus pur, qui est ensuite nickelé, tandis que le dessus est en laiton nickelé.







Les produits suivants recevront le traitement spécial D-RGB :



- EK-Quantum Velocity D-RGB - Full Nickel - Pour les processeurs HEDT et les processeurs Intel de série grand public.

- EK-Quantum Velocity D-RGB AMD - Full Nickel - Pour les processeurs AMD compatibles avec les sockets AM4.

- EK-Quantum Velocity sTR4 D-RGB - Full Nickel - Pour les processeurs AMD compatibles avec le socket sTR4.



Les Prix :







TECHPOWERUP