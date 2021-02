Vous avez pu le constater depuis quelques temps, certains articles sont devenus indisponibles, mais pas que, puisque nombre de secteurs du marché sont impactés par la pénurie des composants électroniques. Mais que s'est-il passé au juste ?

Notre confrère 01net se propose de vous expliquer tout ceci au travers d'une petite explication en vidéo pour comprendre l’essentiel des ressorts de cette pénurie… et quand elle prendra (peut-être) fin... :

La pandémie a causé une cascade de soucis d’approvisionnements en semi-conducteurs conduisant à une pénurie de composants électroniques. Qui touche non seulement l’informatique, mais aussi d’autres industries comme l’automobile. On vous résume tout ça en vidéo.

