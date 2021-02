THE GURU3D nous propose le test du : AOC CU34G2X.



Les moniteurs ultra-larges sont de plus en plus populaires de nos jours. Dans le monde des PC, le format 21:9 indique des résolutions de 2560×1080 (WFHD et 3440×1440 (WQHD). C'est de ce dernier point que nous allons parler aujourd'hui ; nous nous intéressons au moniteur AOC CU34G2X, introduit en août 2020. Ce n'est pas le produit d'affichage le plus récent, mais il mérite d'être examiné.



Le moniteur AOC CU34G2X est conçu principalement pour les joueurs (mais il fonctionnera bien pour la vidéo et le web), et il est proposé à un prix raisonnable, avec un prix de vente conseillé de 449 USD. Le design est assez dynamique, avec de nombreux accents rouges. Il convient également de mentionner que ce moniteur est beaucoup moins cher que ce que l'on s'attendait à payer pour ce genre de produit dans le passé. Alors pourquoi vouloir un tel écran ? Eh bien, tout d'abord, vous devriez avoir une meilleure visibilité dans les jeux que celle offerte par les moniteurs 16:9 standard. Vous ne devez pas non plus oublier les autres points que ce moniteur doit offrir, comme une haute résolution de 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz (l'AOC CU34G2X supporte AMD FreeSync avec une plage de taux de rafraîchissement variable de 48-144.), un temps de réponse de 1ms, et 4 ports USB (vous pouvez vous en passer, mais s'ils sont là).



L'AOC CU34G2X est un écran 2K qui offre toutes les fonctionnalités possibles que vous pouvez raisonnablement attendre d'un moniteur de jeu à petit budget. Le type d'écran est de type VA, les couleurs ne sont donc pas aussi constantes et vibrantes que sur les moniteurs IPS. Nous ne recommandons donc pas cet écran pour les opérations où les couleurs sont essentielles. Il existe également des fonctions telles que le Picture-in-Picture (une petite fenêtre sur un grand écran) et le Picture-by-Picture (deux écrans côte à côte). L'écran examiné a une courbe de 1500R, ce qui signifie qu'il est courbé comme un segment de cercle d'un rayon de 1500 mm, ou 1,5 mètre.



L'AOC CU34G2X n'est pas listé comme étant compatible avec G-SYNC. Bien que certains moniteurs non certifiés fonctionnent très bien avec les cartes NVIDIA, ce modèle présente malheureusement quelques problèmes dans ce domaine. Il présente une luminosité nominale de 300 cd/m², et même si la page produit de l'AOC ne présente pas le CU34G2X comme un moniteur HDR, il prend toujours en charge le HDR avec le HDR10 et une gamme de couleurs étendue, mais gardez à l'esprit qu'à 300 nits, ce n'est pas vraiment du HDR.







AOC CU34G2X



Caractéristiques de l'AOC CU34G2X :



- Temps de réponse de 1 ms. L'AOC CU34G2X est entièrement équipé de FreeSync Premium et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

- Un support réglable en hauteur, avec des possibilités d'inclinaison, de pivotement et de montage VESA, une lunette étroite et un design épuré sans cadre. Sa lunette fine offre une distraction minimale et se marie parfaitement avec une installation à plusieurs moniteurs.

- La dernière garantie de l'AOC est renouvelée. Elle couvre trois ans de garantie générale, y compris une garantie unique contre les accidents.



Le panneau est basé sur une matrice VA (panneau Samsung) d'une diagonale de 34 pouces. Cet écran sans cadre avec une courbe de 1500R est doté d'une résolution WQHD (3440×1440). L'AOC déclare un étalonnage des couleurs en usine (Delta E <2), avec une luminosité nominale de 300 cd/m2 et un contraste de 3000:1. Le temps de réponse du panneau (GtG) est de 1 ms. L'AOC CU34G2X possède deux DisplayPorts 1.2, deux HDMI v2.0, une sortie casque 3.5 mm et un hub USB 3.2 Type-A.







Voici la fiche technique :







THE GURU3D