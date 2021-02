CRUCIAL nous propose un nouveau SSD : Le X6 Portable 2 To.



Quelle quantité de données pouvez-vous transporter entre vos doigts ? Avec le SSD portable Crucial® X6, la réponse est : beaucoup ! Que vous téléchargiez des vidéos pour voyager, que vous organisiez vos photos de famille, que vous collaboriez avec des camarades de classe, ou que vous partiez pour une aventure extraordinaire, le Crucial X6 est abordable et prêt à vous accompagner n’importe où.







Le SSD qui vous emmène là où votre disque dur n’ira jamais







Avec des vitesses jusqu’à 3,8 fois supérieures2 à celles de la plupart des disques durs traditionnels, le Crucial X6 vous permet de charger et de transférer des fichiers rapidement sans perdre de temps. Dites adieu aux disques durs lents et fragiles, et aux temps de chargement interminables.



Un lecteur minuscule. Une capacité énorme







Avec une capacité allant jusqu’à 2 To1, emportez votre vie numérique avec vous. Des bibliothèques massives de photos, des fichiers, des jeux et des collections de films peuvent désormais tenir dans votre poche. Pesant moins de 42 grammes, le Crucial X6 est plus léger que vos clés de voiture.



Prêt à tout







Le SSD portable X6 est l’appareil de stockage qui fonctionne avec presque tout * : PC, Mac, PS4, Xbox One, appareils Android et plus encore6. Prêt à l’emploi avec l’USB-C.



(* adaptateur USB-A disponible séparément).



La fiabilité et la durabilité, c’est Crucial







Le Crucial X6 est testé pour résister à une chute de 2 mètres, aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes, tout en protégeant vos fichiers importants où que vous alliez.



Il sera bientôt disponible en date du 19 février 2021.



Le prix sera de : 294.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



CRUCIAL