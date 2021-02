HYPERX nous propose un nouveau micro PC : Le QuadCast S.



Micro autonome complet pour les streamers, créateurs de contenu et joueurs.



















Le micro HyperX QuadCast est le micro complet idéal pour l'apprenti streamer ou podcaster à la recherche d'un micro à condensateur qui donne un son de qualité. Le QuadCast est équipé d'un pied amortisseur contre les vibrations qui réduit les perturbations de la vie quotidienne et d'un filtre anti-pop pour atténuer les désagréables sons explosifs. Le témoin LED indique en permanence le statut du micro afin d'éviter les incidents gênant pendant la transmission, une simple pression suffit à désactiver le micro.



Grâce au choix de quatre diagrammes polaires, ce micro est prêt pour presque n'importe quelle situation d'enregistrement. Il y a aussi un bouton de contrôle de gain, facilement accessible, qui permet de régler rapidement la sensibilité d'entrée du microphone. L'adaptateur pour fixation inclus est compatible avec les filets de 3/8 et 5/8 pouces et peut être monté sur la majorité des pieds de micro du marché. Le QuadCast S propose des effets lumineux RGB dynamiques qui peuvent être personnalisés via le logiciel HyperX NGENUITY.



Tous les modèles de la gamme QuadCast possèdent la certification Discord et TeamSpeak, si bien que vous pouvez être certain que votre public vous entendra haut et fort. Vous pouvez également surveiller votre micro en temps réel à l'aide la prise casque située à l'arrière du micro. Que vous branchiez ce micro sur PC, PS4 ou Mac ou que vous utilisiez les principales plateformes de streaming comme Streamlabs OBS, OBS Studio et XSplit, chacun de vos auditeurs recevra un son de qualité.



Effets lumineux RGB brillants personnalisables à l'aide du logiciel HyperX NGENUITY1



Personnalisez les effets lumineux RGB dynamiques époustouflant pour obtenir une dose de style qui attirera l'attention.



Pied amortisseur contre les vibrations



Il isole le micro et élimine le son des chocs accidentels grâce à la suspension à élastiques.



Fonction mute par pression et témoin LED



La fonction pratique de désactivation par pression permettra d'éviter toute transmission accidentelle, avec l'aide d'un témoin LED de statut pour le micro. Quand le témoin est allumé, le micro est actif, et s'il est éteint, le micro est désactivé.



Quatre diagrammes polaires



Faites votre choix entre quatre diagrammes polaires (stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel) afin d'optimiser votre configuration de diffusion et de vous concentrer sur les sons qui doivent être entendus.



Réglage du contrôle de gain



Réglez aisément la sensibilité du micro en tournant le bouton en bas du QuadCast.



Compatibilité multi-dispositif et chat



Obtenez un son remarquable, que vous soyez connecté à un PC, une PS4™ ou un Mac. Le QuadCast S a obtenu la certification Discord et TeamSpeak et il est compatible avec les grandes plateformes de streaming somme Streamlabs OBS, OBS Studio et XSplit. Quel que soit le mode de diffusion que vous utilisez, vous serez entendu haut et fort.



Prise casque intégrée



Confirmez que la sortie audio est fidèle au résultat que vous souhaitez en surveillant votre son en temps réel grâce à la prise casque 3,5 mm.



Adaptateur de pied inclus



L'adaptateur polyvalent est compatible avec les filets de 3/8 et 5/8 de pouce. Cela signifie que le micro peut être monté sur la majorité des pieds ou des perches.



Parfait pour le télétravail à domicile et l'éducation à distance



La qualité audio incroyable de QuadCast, la communication cristalline et la fonction de coupure du micro par contact sont parfaites pour les conférences téléphoniques professionnelles ou les cours en ligne.



Principale Caractéristique







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 199.94 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



HYPERX GAMING