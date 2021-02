Feux d'artifice dans le PC et avertissement d'achat : Les alimentations P750GM actuelles de Gigabyte sont affectées par des pertes totales.



Les rapports sur les défaillances de l'actuel P750GM de Gigabyte s'accumulent et mon ami Aris Mpitziopoulos a déjà testé cette alimentation électrique et, comme vous avez pu le lire sur les réseaux sociaux, il a déjà dû s'en débarrasser de manière professionnelle avec un échec total et, après un feu d'artifice également visuellement remarquable. L'alimentation électrique de Gigabyte n'est bien sûr qu'un achat supplémentaire pur, car Gigabyte n'a pas encore d'alimentation électrique dans son propre portefeuille. Dans ce cas, il suffit d'accéder à l'étagère et à l'étiquette de l'OEM.



Le fabricant est ici MEIC (la page d'accueil n'est plus disponible), un nouveau venu dans le secteur des alimentations pour PC de bureau et plutôt connu comme producteur d'alimentations et de divers petits adaptateurs. Cependant, MEIC a probablement exécuté des commandes de Enhance dans le passé, mais il ne semble pas avoir encore d'expérience réelle. Aris a eu la gentillesse de me fournir les photos et les informations originales. Compte tenu de ce qui se passe ici de manière reproductible, il vaut mieux s'abstenir de l'utiliser dans des systèmes plus exigeants avec des cartes graphiques gourmandes en performances.







Les principaux FET de l'alimentation électrique proviennent de Jilin Sino-Microelectronics et n'ont pas survécu aux tests d'Aris. Ils sont tous morts en même temps, ce qui indique un problème soit avec le transformateur principal, soit avec la programmation du contrôleur LLC, puisque selon Aris, les FET sont morts APRÈS que le test OPP (Over Power Protection) ait été effectué.







Selon lui, il a suivi cette procédure avant que le PSU ne meure dans un grand fracas :



"J'ai augmenté la charge sur tous les rails jusqu'à ce que le PSU s'arrête comme il devait le faire. Je l'ai laissé refroidir et j'ai essayé de le redémarrer au bout de cinq minutes, mais j'ai été accueilli par un feu d'artifice et une forte détonation. Je suppose que j'avais finalement trop poussé ses FET de commutation primaire bon marché, de sorte que le Gigaoctet devrait abaisser les seuils de déclenchement de l'OPP et de l'OCP +12V".







De plus, Gigabyte annonce que le ventilateur a un palier hydraulique, mais Aris a démonté le bloc d'alimentation et n'a trouvé qu'un ventilateur à palier lisse très bon marché. En fin de compte, nous devons malheureusement conclure qu'une alimentation électrique a été surchargée ici et a fait l'objet de fausses déclarations publicitaires. Je n'achèterais pas au moins cette révision de l'alimentation électrique.







Différents fils de discussion sur Reddit et LinusTechTipps ont également abordé le sujet entre-temps et il montre une tendance alarmante, à savoir qu'il y a maintenant plus de 100 utilisateurs touchés, rien qu'en termes de dommages ou de défaillances.



Sur le sujet, je peux également vous recommander la vidéo d'Aris, qui avait testé très largement cette alimentation : Cliquez ICI.



