CORSAIR nous propose un nouveau watercooling AIO : Le iCUE H150i ELITE White.



Le refroidisseur liquide pour CPU CORSAIR iCUE H150i ELITE CAPELLIX offre un refroidissement puissant et silencieux pour votre CPU, avec un radiateur de 360 mm, trois ventilateurs CORSAIR ML120 RGB PWM et une tête de pompe CAPELLIX RGB ultra-lumineuse.







TÊTE DE POMPE RGB HAUTE PERFORMANCE







La tête de pompe du refroidisseur ELITE CAPELLIX abrite 33 LED RGB ultra-lumineuses de CAPELLIX qui accompagnent ses ventilateurs RGB. Si vous ajoutez un refroidissement puissant et silencieux à ce mélange, votre système aura fière allure et fonctionnera encore mieux.



PLAQUE FROIDE EN CUIVRE À DOUBLE FLUX



Une conception optimale de la plaque froide et un empilement à haute densité de 128 ailettes micro-skived par pouce assurent un refroidissement très efficace à toutes les charges.



POMPE CENTRIFUGE À FAIBLE BRUIT



Délivre un débit allant jusqu'à 0,82L/min tout en générant moins de 20 dBA, pour un refroidissement extrême avec un faible bruit.



CHANGER DE LOOK



Chaque refroidisseur de CPU ELITE CAPELLIX comprend deux bouchons de pompe séparés. Le capuchon de pompe préinstallé est d'un blanc brillant et élégant, tandis que le capuchon de pompe alternatif est plus transparent pour laisser passer vos LEDs CAPELLIX.



TRANSFORMER N'IMPORTE QUELLE AFFAIRE EN UNE AFFAIRE INTELLIGENTE



Exploitez la puissance d'iCUE avec le iCUE Commander CORE inclus pour contrôler la vitesse des ventilateurs et l'éclairage RGB pour les ventilateurs ML RGB inclus, avec la possibilité de contrôler des ventilateurs RGB CORSAIR supplémentaires, jusqu'à un total de six.



LOGICIEL DE CORRESPONDANCE



Réglez la vitesse du ventilateur et de la pompe, contrôlez et synchronisez l'éclairage RVB de votre refroidisseur avec tous les appareils compatibles iCUE, et surveillez les températures du processeur et du liquide de refroidissement, le tout à partir d'une seule interface intuitive.



VENTILATEURS RGB À LÉVITATION MAGNÉTIQUE



Les ventilateurs PWM de la série CORSAIR ML RGB offrent un flux d'air puissant pour des performances de refroidissement extrêmes du CPU, avec huit LED RGB par ventilateur. Ces ventilateurs de première qualité à palier à lévitation magnétique sont disponibles pour la première fois avec une belle finition blanche dans les refroidisseurs iCUE ELITE CAPELLIX.



MODE ZERO RPM



Les profils de refroidissement à zéro RPM du logiciel CORSAIR iCUE permettent aux ventilateurs de s'arrêter complètement à basse température, ce qui élimine le bruit des ventilateurs.



DISPONIBLE EN DEUX TAILLES ET NIVEAUX DE PERFORMANCE



240 mm (H100i) pour une grande compatibilité et 360 mm (H150i) pour une haute performance de refroidissement.



FACILE À INSTALLER



Support de montage modulaire, sans outil, pour une installation rapide et sans douleur sur toutes les prises modernes Intel et AMD.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



