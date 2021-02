L'AMD Ryzen 7 PRO 5750G 'Zen 3' Cezanne Desktop APU Benchmarked overclocké à 4.8 GHz .







Un APU AMD Ryzen 7 5000G Cezanne Desktop utilisant l'architecture du noyau Zen 3 a été testé par une fuite chinoise qui suggère qu'il puisse s'agir d'un échantillon d'ingénierie du Ryzen 7 Pro 5750G. Le fabricant a également présenté certaines capacités d'overclocking de la puce, la poussant à 4,8 GHz dans tous les cœurs.



L'AMD Ryzen 7 PRO 5750G Cezanne Desktop APU Overclocked To 4.8 GHz Across All of Its 8 Zen 3 Cores



Les APU de bureau AMD Ryzen 5000G font le tour des fuites depuis un certain temps déjà. Nous savons que certains OEM et fabricants de cartes mères testent déjà ces puces, mais ce n'est que récemment que nous avons vu certains de ces APU apparaître sur eBay et dans divers autres points de vente chinois, ce qui signifie que ces APU sont fournis ou vendus à des personnes disposant de sources appropriées, contournant les NDA fixées par AMD.







Pour en arriver aux spécifications, l'AMD Ryzen 7 PRO 5750G (Engineering Sample) est équipé de 8 noyaux et de 16 fils. Il dispose d'une horloge de boost maximum de 4,4 ou 4,45 GHz, ce qui est similaire au Ryzen 7 5700G qui a fui il y a quelques jours. L'unité centrale se compose de 16 Mo de cache L3 et de 4 Mo de cache L2. Il est surprenant que la puce possède le même code OPN que le Ryzen 7 5700G, mais qu'elle soit en même temps dotée du cryptage TSME dans le BIOS, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un élément PRO. Quant au code OPN, il s'agit de 100-000000263-30.







La fuite a surchargé l'APU AMD Ryzen 7 PRO 5750G Cezanne Desktop à 4,8 GHz sur les 8 cœurs. Une tension de 1,47V a été utilisée et un overclocking supplémentaire a entraîné une instabilité et des crashs du système. L'utilisateur déclare qu'il a même poussé le voltage à 1,5V lors de l'overclocking de la puce à 4,9 GHz mais que cela n'a pas bien fonctionné. La plate-forme de test était constituée d'une carte WiFi ASUS ROG Crosshair VII HERO qui utilise le chipset X470 et une mémoire DDR4-4133 MHz (CL-22-26-26-42 CR1) de 16 Go.











Nous ne sommes pas encore sûrs que les cartes X470 aient le bon support BIOS pour les APU Cezanne Zen 3, donc les résultats que vous allez voir ne sont peut-être pas indicatifs de la performance finale. De plus, les temps de mémoire ne sont pas les meilleurs, ni la vitesse d'horloge et nous avons vu les résultats des APU AMD s'améliorer considérablement avec des vitesses de mémoire plus élevées et des temps plus courts.



Cela dit, passons aux résultats de référence pour l'APU de bureau AMD Ryzen 7 PRO 5750G Zen 3. En ce qui concerne le CPU-z, la puce a obtenu 660,8 points dans les tests sur un seul cœur et 6897,8 points dans les tests sur plusieurs cœurs. En AIDA64, l'APU a affiché des chiffres décents en termes de mémoire et de bande passante de cache, bien que la latence ait été légèrement plus élevée pour les raisons susmentionnées.



Avec ces scores, l'APU est aussi rapide que le Ryzen 7 5800X et vous pouvez voir la comparaison ci-dessous :











La génération précédente des APU AMD Ryzen 4000G Renoir présentait des capacités d'overclocking mémoire impressionnantes et on peut s'attendre à la même chose des prochains APU Cezanne qui seront également disponibles sur le segment grand public avec une disponibilité des canaux adéquate, contrairement aux APU Ryzen PRO 4000G.



