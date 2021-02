GELID nous propose un nouvel accessoire pour le socket AM4 : Le CPU PROTECTION BRACKET.







Les processeurs AMD sont susceptibles de rester bloqués dans le refroidisseur IHS. Lorsque l'unité centrale et le refroidisseur sont froids, ils peuvent être accidentellement retirés de la douille en même temps que le refroidisseur, ce qui peut laisser quelques broches pliées. Heureusement, GELID propose une solution simple mais très efficace à ce problème grâce à un simple support. Le support de protection du processeur GELID offre à votre processeur AMD un niveau de protection supplémentaire et garantit une installation et une désinstallation sans problème du refroidisseur de l'unité centrale.







Il fixe fermement le processeur dans la prise AM4, empêche toute flexion ou pression inégale, charge pendant que vous montez un dissipateur de chaleur pour le CPU. Il protège en particulier le processeur contre un retrait accidentel de la prise, lorsque vous retirez ou remplacez le dissipateur de chaleur de votre processeur.



Caractéristiques du support de protection de l'unité GELID AM4 (PT-AM4-01) :



- Prévention de l'arrachement des processeurs,

- Compatible avec le kit de montage GELID AM4,

- Une installation simple et sans faille,

- Protection de l'intégrité des prises,

- Solide et durable,

- Conforme à la directive RoHS,

- Épaisseur ultrafine.



Le support de protection du processeur GELID AMD est compatible uniquement avec les refroidisseurs de processeur GELID Phantom, Phantom Black et Sirocco.



Prix et disponibilité



Le support de protection du processeur GELID pour AM4 (PT-AM4-01) est maintenant disponible dans le magasin GELID pour seulement 1.50 Dollars.



VORTEZ