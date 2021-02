LG USA lance les ordinateurs portables de la série 2021 Gram.



LG Electronics USA a annoncé le prix et la disponibilité de la gamme complète des ordinateurs portables LG 2021 grammes chez les revendeurs agréés LG dans tout le pays. Menée par le CES 2021 Innovation Award-winning 17 pouces LG gram 17, la ligne 2021 présente de nouveaux designs élégants et des écrans 16:10 au format d'image idéal pour la productivité et le divertissement.







La gamme diversifiée comprend cinq nouveaux modèles passionnants : LG gram 17 (modèle 17Z90P), LG gram 16 (modèle 16Z90P), LG gram 14 (modèle 14Z90P), LG gram 2-in-1 16 (modèle 16T90P) et LG gram 2-in-1 14 (modèle 14T90P), tous avec des écrans au format 16:10 conçus pour maximiser l'efficacité du travail. Offrant plus d'espace sur l'écran que les écrans 16:9 que l'on trouve sur la plupart des ordinateurs portables, les derniers LG grams sont capables d'afficher plus d'informations à tout moment. Le clavier et le pavé tactile ont également été agrandis pour plus de confort et d'efficacité sans compromettre la portabilité de ces appareils compacts. La gamme 2021 LG grammes propose également une gamme élargie d'options de couleurs, notamment des coques extérieures blanches, noires, argentées et vertes.







Couvrant 99 % (typique) de l'espace couleur de la DCI-P3, les nouveaux écrans haute résolution de LG gram sont parfaits pour le divertissement comme pour le travail, offrant une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs vibrantes et précises, un excellent contraste et des détails nets. Nouveau pour 2021, le design de la lunette mince à quatre côtés favorise l'immersion du spectateur et contribue à l'aspect plus élégant et plus sophistiqué des produits haut de gamme.



Capables de répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, les ordinateurs portables LG gram sont certifiés Intel Evo Platform, équipés d'un processeur Intel Core de 11e génération avec Iris Xe Graphics et d'une mémoire LPDDR4x rapide. Les modèles LG gram 17Z90P, 16Z90P et 16T90P sont équipés de batteries haute densité de 80 Wh pour assurer de longues périodes d'utilisation entre les charges, libérant ainsi les utilisateurs de la nécessité d'emporter un adaptateur électrique avec eux à tout moment.







Offrant une expérience sur grand écran sans sacrifier la portabilité, le vaisseau amiral LG gram 17 est doté d'un grand écran de 17 pouces tout en ne pesant que 1,35 kg (2,98 lb). Tout aussi transportables, les nouveaux modèles LG gram 16 et 14 ne pèsent respectivement que 1,19 kg et 999 g et ont une épaisseur d'à peine 1,68 cm. Grâce à la finesse des cadres de LG et à la conception des charnières cachées, les trois modèles atteignent un rapport écran/corps (STBR) impressionnant de 90 %.



Voici les fiches techniques :







Les versions 16 et 14 pouces du nouveau LG gram 2 en 1 offrent une liberté incroyable grâce à la charnière unique à 360 degrés de LG et à leur légèreté exceptionnelle. Le LG gram 2-in-1 est livré avec un stylet compatible avec Wacom AES 2.0 pour une expérience d'écriture et de dessin fluide et précise.



TECHPOWERUP