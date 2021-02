UL Benchmarks annonce le test de DirectX 12 3DMark Mesh Shader.







DirectX 12 Ultimate ajoute à DirectX 12 de nouvelles fonctionnalités et capacités puissantes, notamment DirectX Raytracing Tier 1.1, Mesh Shaders, Sampler Feedback et Variable Rate Shading (VRS). Après l'annonce de DirectX 12 Ultimate, nous avons commencé à ajouter de nouveaux tests à 3DMark pour montrer comment les jeux peuvent bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Notre dernier ajout est le test de fonctionnalité 3DMark Mesh Shader, un nouveau test qui montre comment les développeurs de jeux peuvent augmenter la fréquence d'images en utilisant des mesh shaders dans le pipeline graphique.











Qu'est-ce qu'un "mesh shader" ?



Les shaders de maillage introduisent une nouvelle approche du traitement de la géométrie qui simplifie le pipeline graphique tout en donnant aux développeurs plus de flexibilité et de contrôle.



Dans les graphiques 3D, un maillage est l'ensemble des sommets, des arêtes et des faces qui définissent la forme d'un objet. Dans les pipelines graphiques actuels, toutes les données géométriques d'un maillage doivent être traitées de manière séquentielle avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Cela peut constituer un important goulot d'étranglement au niveau des performances.



Les shaders de maillage remplacent l'ancienne approche par un nouveau modèle qui apporte la puissance, la flexibilité et le contrôle d'un modèle de programmation informatique au pipeline de géométrie.



Les shaders de maillage peuvent traiter en parallèle de petites sections d'un maillage, appelées maillets, avec un degré de flexibilité et de contrôle beaucoup plus élevé.



Les shaders d'amplification, une autre nouvelle partie du pipeline des shaders de maillage, sont particulièrement utiles pour l'abattage, car ils peuvent déterminer efficacement quels maillets sont visibles avant l'abattage. Un nuanceur d'amplification peut éliminer les maillages non visibles beaucoup plus efficacement que les méthodes traditionnelles.



Tester les performances des shaders de maillage avec 3DMark



Le test de la fonction 3DMark Mesh Shader montre comment les moteurs de jeu peuvent améliorer les performances en utilisant le pipeline de mesh shader pour éliminer efficacement les géométries qui ne sont pas visibles par la caméra.



La scène de test est une salle contenant de nombreuses rangées de piliers sculptés très détaillés. Lorsque la caméra se déplace dans la scène, les piliers du premier plan bloquent la vue de ceux qui se trouvent plus loin en arrière.



Le test se déroule en deux passes. La première passe utilise une approche traditionnelle de l'analyse géométrique pour fournir une base de performance. La seconde passe utilise des shaders de maillage pour éliminer efficacement les maillages cachés.



Le résultat du test est le taux de trame moyen pour chaque passage et la différence entre les deux exprimée en pourcentage.



Mode interactif



Le test de la fonction 3DMark Mesh Shader comprend un mode interactif qui vous aide à visualiser les avantages de l'utilisation des shaders de maillage. Vous pouvez faire une pause et sauter à différentes parties de la ligne de temps et modifier les paramètres en temps réel. Utilisez les options du visualiseur pour mettre en évidence les maillages ou voir le niveau de détail (LOD) utilisé pour chaque maillage.



Découvrez DirectX 12 Ultimate avec 3DMark



DirectX 12 Ultimate ajoute de nouvelles fonctionnalités et capacités puissantes à DirectX 12. Ces fonctionnalités permettent aux développeurs de jeux de créer des graphiques toujours plus réalistes tout en améliorant les performances et les taux d'images.



3DMark a mis en place un test dédié pour chacune des nouvelles fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate :



- Test de la fonction Raytracing de 3DMark DirectX,

- Test de fonctionnalité du 3DMark Mesh Shader,

- Test de fonctionnalité 3DMark VRS,

- Test de la fonctionnalité 3DMark Sampler Feedback (à venir cette année).



En plus de mesurer les performances, chacun de ces tests dispose d'un mode interactif qui permet d'expérimenter différents paramètres pour voir l'effet sur la qualité et les performances de l'image.



Configuration requise



Pour effectuer le test de la fonctionnalité 3DMark Mesh Shader, vous devez disposer de Windows 10 version 2004 ou supérieure et d'une carte graphique avec des pilotes prenant en charge Microsoft DirectX 12 Ultimate.



3DMark Advanced Edition



Le test de la fonction Mesh Shader est disponible dès maintenant sous forme de mise à jour gratuite pour 3DMark Advanced Edition.



3DMark Édition professionnelle



Le test des fonctionnalités de Mesh Shader est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les clients de 3DMark Professional Edition disposant d'une licence annuelle valide. Les clients disposant d'une licence perpétuelle plus ancienne devront acheter une licence annuelle pour débloquer le test.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP