Alphacool présente trois nouveaux ventilateurs.



Les ventilateurs Alphacool ES ont été spécialement développés pour être utilisés dans les serveurs et les stations de travail et, contrairement à d'habitude, n'offrent pas de connexion d'alimentation en courant continu à 2 ou 3 broches, mais une commande PWM à 4 broches. Grâce au connecteur PWM à 4 broches, le ventilateur reçoit toujours la pleine tension et est commandé par modulation de largeur d'impulsion. Cela permet de contrôler le ventilateur sur une plage de vitesse beaucoup plus large. Une quantité considérable d'énergie peut être économisée en contrôlant les ventilateurs dans les racks de serveurs et avec un contrôle PWM à 0%, les ventilateurs peuvent même être complètement arrêtés.











Contrairement aux paliers lisses classiques, les ventilateurs Alphacool ES sont équipés d'un double roulement à billes pour une durée de vie accrue à pleine charge. Les doubles roulements à billes sont généralement considérés comme les roulements de la plus haute qualité en termes de durabilité et de qualité. Tous les ventilateurs Alphacool Enterprise sont dotés de multiples circuits de protection. Si les ventilateurs sont bloqués, ils tentent automatiquement de redémarrer à vitesse réduite après quelques secondes. Grâce au démarrage progressif, y compris la fonction de démarrage d'urgence, le ventilateur peut être bloqué pendant 72 heures sans subir de dommages.











Caractéristiques de sécurité :



- Arrêt automatique : Arrêt automatique si le ventilateur est bloqué,

- Redémarrage automatique : Tentative de redémarrage après 2 à 6 secondes en cas de blocage,

- Dommages dus au blocage : Il est garanti que le ventilateur ne sera pas endommagé s'il est bloqué pendant 72 heures au maximum.



Voici les fiches techniques :















Pas de date ni de prix pour le moment.



