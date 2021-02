Premier test complet des i7-11700K (ES).



Le Lab501 a publié le premier examen complet d'un échantillon d'ingénierie d'un Core i7-11700K "Rocket Lake-S" d'Intel. L'ES a des vitesses d'horloge qui correspondent aux vitesses d'horloge de la version de détail, et devrait vous donner une bonne idée de la performance du produit fini. Le i7-11700K, qui est une puce à 8 cœurs/16 fils, a été testé pour être systématiquement derrière l'AMD Ryzen 7 5800X dans les synthétiques tels que WPrime, les tests de rendu tels que Blender, les tests d'encodage vidéo tels que Handbrake, et a négocié de façon négligeable les coups avec le 5800X à un jeu de ±1%. La puce affiche cependant des pistes par rapport à l'i7-10700K de la génération précédente dans tous ces domaines.



























Outre les performances, le Core i7-11700K présente une consommation d'énergie nettement plus élevée, la consommation de l'ensemble du système étant supérieure de 27 % à celle d'un système complet basé sur 5800X, lorsqu'elle est mesurée à l'aide de Prime95 (qui ne fait qu'ajouter une charge CPU). Dans un scénario réel tel que celui des jeux, où la consommation du GPU est ajoutée, cette différence de pourcentage de consommation de l'ensemble du système devrait diminuer. Il est intéressant de noter que le i7-11700K n'est pas un processeur "chaud", fonctionnant jusqu'à 18° C de moins qu'un 5800X avec une charge Prime95.



