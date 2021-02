MOTION TWIN nous propose un nouveau jeu PC : Dead Cells - Fatal Falls.







Editeur(s)/Développeur(s) : Motion Twin.



Sortie France : 26 janvier 2021.



Genre(s) : Roguelike.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Dead Cells : Fatal Falls est le deuxième DLC payant du jeu. Il permet d'intégrer deux nouvelles zones (Fractured Shrines et The Undying Shores) ainsi que des nouveaux ennemies, de nouvelles armes et un nouveau boss.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO