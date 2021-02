TECHPOWERUP nous propose le test du : WD Black SN850 1 To SSD.



Western Digital (ou simplement WD) est le plus grand fabricant mondial de solutions de stockage, surtout connu pour sa large gamme de disques durs. Avec l'acquisition de SanDisk en 2016, WD est également devenu l'un des plus grands fabricants de stockage flash.







Aujourd'hui, nous passons en revue le WD Black SN850 SSD, qui est un lecteur NVMe M.2 haut de gamme qui prend en charge l'interface PCI-Express 4.0. En interne, le WD Black SN850 utilise le nouveau contrôleur à huit canaux SanDisk 20-82-10035-A1, que Western Digital appelle le WD G2. Les puces flash sont fabriquées par Toshiba et TLC 96 couches. Une puce DRAM Nanya fournit 1 Go de stockage pour les tables de correspondance du SSD.



Le WD Black SN850 a une capacité de 500 Go (120 $), 1 To (230 $) et 2 To (450 $). L'endurance de ces modèles est fixée à 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW respectivement. WD propose également une unité de gestion des stocks séparée qui est fournie avec un dissipateur de chaleur préinstallé, moyennant une légère augmentation de prix, bien entendu. WD offre une garantie de cinq ans pour le SN850.



Voici la fiche technique :







