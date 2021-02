Le processeur Intel Core i9-10900KS Special Edition a fait l'objet d'une fuite accidentelle par Intel.







Les deux dernières générations de processeurs Intel ont présenté des processeurs en édition limitée qui étaient les meilleurs du meilleur argent possible. Aujourd'hui, nous disposons d'informations qui suggèrent que la même chose se produira avec cette génération. Le processeur Intel Core i9-10900KS Special Edition vient d'être repéré sur une liste de qualification du programme Intel Software Advantage. Bien qu'on ne sache pas grand-chose sur ce processeur, il devrait bientôt sortir et suivre une philosophie de conception similaire à celle des précédents processeurs en édition limitée.



Le i9-10900KS devrait être le plus performant de la gamme Intel



Les deux dernières générations comprenaient une édition limitée de l'UGS, à savoir les Core i7-8086K et Core i9-9900KS. Le principal argument de vente de ces derniers était qu'ils disposaient de la meilleure qualité de silicium stocké qu'Intel pouvait offrir. Cela a permis d'obtenir les fréquences de stock les plus élevées de toute la gamme ainsi qu'un potentiel d'overclocking inégalé. Le i7 8086K est l'une des versions les plus remarquables du processeur 8086 d'Intel, dont on célèbre le 40e anniversaire.



Il était doté d'une vitesse de 5 GHz, ce qui était une première pour Intel et était au sommet du marché à l'époque. En termes d'overclocking, il n'était pas beaucoup plus performant que le 8700K, mais c'était néanmoins un excellent processeur avec une histoire qui lui était attachée.







L'i9 9900KS n'avait pas l'historique qui lui était attaché comme le 8086K, mais il avait les performances et le potentiel pour le soutenir. La 9900KS était axée sur les performances et était dotée d'un turbo de 5 GHz, alors que son homologue 9900K ne pouvait réaliser un tel exploit que sur quelques cœurs. Certains endroits comme Silicon Lottery et Case King, en collaboration avec der8auer, ont proposé des processeurs pré-connectés pouvant atteindre 5,2 GHz sur tous les cœurs. Ce processeur était une bête et pouvait être utilisé pour frapper des overclocks élevés.







Si l'on se réfère aux précédentes éditions limitées, on peut s'attendre à ce que la i9 10900KS ait un grand potentiel d'overclocking. Pour le tout-cœur-turbo, je ne pense pas que nous puissions nous attendre à voir 5 GHz sur 10 cœurs uniquement en raison de contraintes comme la puissance et la chaleur. Si votre système dispose de l'équipement adéquat pour l'overclocking, cela pourrait devenir une possibilité. Comme prévu, les vitesses d'horloge seront plus élevées car c'est le meilleur silicium d'Intel.



Prenez tout ce qui concerne le 10900KS avec un grain de sel car tout ceci n'est que spéculation car c'est la première fois que l'on en entend parler. Une petite chose à noter, c'est que lorsqu'il sortira, il sera très probablement accompagné d'une copie de Crysis Remastered. On ne sait pas non plus à quand remonte la sortie prévue.



WCCFTECH