HP nous propose un nouvel écran PC : Le LED - 27mx.



Cet écran dispose de tous les éléments essentiels à une action plus rapide. Profitez de visuels fluides et sans saccades qui répondent aussi vite que vous grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et à la technologie AMD FreeSync, tandis que l’écran Full HD offre des couleurs éclatantes et une grande clarté à tous vos divertissements.











La vitesse qu'il vous faut



Profitez d'une image fluide, nette et exempte de flous de mouvement même en cas d'action endiablée avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms.



Terriblement fluide



Faites l’expérience d’un gameplay fluide sans saccades sur un écran FHD (1920 x 1080) ultra net doté de la technologie AMD FreeSync.



Prenez vos aises



Profitez d’une plage de réglage fluide de 100 mm afin de toujours avoir votre écran dans la position la plus confortable.



Taux de rafraîchissement de 144Hz



Des jeux fluides, des objets plus nets et des détails plus propres avec un écran de jeu qui rafraîchit l’image 144 fois par seconde - plus du double des écrans standard.



Temps de réponse de 1 ms avec surcharge



La vitesse de réaction de vos pixels aux trames changeantes est un élément crucial pour le rythme rapide de vos jeux et un temps de réponse de 1 ms garantit la fluidité, la netteté du jeu ainsi que l’absence de flou cinétique, même les moments riches en action.



Technologie AMD FreeSync



Constatez et ressentez la différence d’une expérience de jeu fluide et réactive. En synchronisant la fréquence d’actualisation avec votre processeur graphique, AMD FreeSync fait des décalages d’affichage, des retards de saisie d’entrée et des déchirures de l’histoire ancienne.



Micro-bord sur l’écran



Profitez d'une expérience de visualisation ultralarge pour des configurations homogènes de plusieurs moniteurs quasiment sans aucun cadre autour de l'écran.



Écran Full HD/écran 1 080 pixels



Soyez prêt à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de cet écran FHD époustouflant.



Socle réglable en hauteur



Ajustez la hauteur de votre écran pour plus de confort grâce à une course de 100 mm.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 249.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



HP