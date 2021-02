Razer nous propose : Le Chroma Addressable RGB Controller.























CONTRÔLE RGB ABSOLU



Réalisez votre vision RGB ultime avec le contrôleur RGB adressable Razer Chroma en synchronisant vos composants ARGB avec vos périphériques et appareils Razer Chroma via Razer Synapse 3, un logiciel conçu pour le plus grand écosystème d’éclairage au monde des périphériques de jeu.



COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE POUR PRENDRE EN CHARGE N’IMPORTE QUEL APPAREIL ARGB



Bandes LED, ventilateurs, refroidisseurs de processeur, boîtiers de PC et bien plus encore : du moment que les composants de votre PC utilisent un connecteur adressable à 3 broches de 5 V standard, vous pourrez les intégrer à votre écosystème RGB ultime.



FONCTIONNE MIEUX AVEC DES COMPOSANTS ARGB PROVENANT DE FABRICANTS TELS QUE



ENERMAX • LIAN LI • PHANTEKS • SILVERSTONE • TEAMGROUP • THERMALTAKE • COOLER MASTER • ANTEC • MSI • FRACTAL DESIGN • GAMEMAX • ROSEWILL



6 CONNECTEURS RGB ADRESSABLES



Étant donné que chacun de ses ports prend en charge jusqu’à 80 LED, ce contrôleur ARGB permet d’établir des configurations d’éclairage plus complexes et agit comme un hub pour tous vos appareils compatibles ARGB afin de simplifier la configuration de votre plateforme.



ALIMENTÉ PAR RAZER CHROMA RGB



Ce contrôleur ARGB vous permet d’accéder à un puissant outil à travers lequel vous pourrez entièrement personnaliser votre plateforme de jeu. Avec ses effets d’éclairage de base, Chroma Studio et plus de 150 intégrations de jeux, Razer Chroma™ RGB est le plus grand écosystème d’éclairage au monde pour les périphériques gaming, et prend en charge plus de 500 appareils de plus de 50 partenaires.



PRIS EN CHARGE PAR RAZER SYNAPSE 3



Au lieu de vous embêter avec plusieurs logiciels pour personnaliser vos composants ARGB (tels que les ventilateurs, câbles, bandes LED) et autres périphériques et appareils, vous pouvez tout contrôler depuis une seule plateforme très efficace.



POINTS DE MONTAGE DU SSD



Le contrôleur RGB adressable Razer Chroma peut soit être fixé sur un support amovible grâce aux vis de fixation du SSD de 2,5 pouces, soit collé le long de l’intérieur de votre boîtier à l’aide d’une bande adhésive à double face 3M qui est fournie.



Voici la fiche technique :



- Compatibilité universelle pour prendre en charge n’importe quel appareil ARGB,

- 6 connecteurs RGB adressables pour connecter et contrôler plusieurs appareils à la fois,

- Alimenté par Razer Chroma™ RGB pour un éclairage réellement personnalisable,

- Pris en charge par Razer Synapse 3 pour un contrôle simplifié,

- Points de montages de SSD ou bande adhésive à double face 3M pour le fixer en toute sécurité dans le boîtier de votre PC,

- 6 connecteurs RGB adressables (jusqu’à 80 LED par port, soit 240 au total),

- Compatibles avec le contrôleur les bandes LED WS2812b ou modèles similaires,

- Connectivité USB (USB 2.0 Micro-B) pour la transmission de données,

- Adaptateur secteur Molex vers CC DC inclus pour l’alimentation,

- Prise en charge d’un montage sur des supports de SSD,

- Bande adhésive à double face fournie pour le montage,

- Compatible avec Razer Synapse,

- Compatible avec le SDK de Razer Chroma,

- Dimensions : 100 mm (3,94 pouces) x 70 mm (2,76 pouces) x 18 mm (0,71 pouce).



Il sera disponible en date du 30 juin 2021.



Le prix sera de : 39.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



