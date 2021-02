TECHPOWERUP nous propose le test de la : XPG Pylon 750 W.



XPG est très présent dans le segment des blocs d'alimentation en raison de leurs excellents blocs d'alimentation pour les réacteurs centraux, dont deux (850 W et 750 W) que j'ai passés en revue. XPG propose désormais une gamme plus abordable pour ceux qui recherchent des alimentations moins chères mais toujours fiables. La série Pylon se compose de quatre modèles avec des capacités allant de 450 W à 750 W. Dans cette revue, je me pencherai sur le plus puissant d'entre eux, le XPG Pylon 750 W.







Il utilise une plateforme CWT (CSB-A), qui offre de bonnes performances pour le prix. Avec les mises à jour des pièces que XPG a fait mettre en œuvre par l'OEM, la plate-forme a également amélioré ses performances et sa fiabilité. Je passerai en revue ces mises à niveau dans la section consacrée aux composants de cette étude. Pour maintenir un coût bas, les câbles modulaires ont été les premiers à être utilisés, car ils auraient considérablement augmenté le prix. Donc si vous n'aimez pas les câbles natifs, ce bloc d'alimentation n'est pas pour vous.



Avec les certifications d'efficacité 80 PLUS Bronze et Cybenetics Silver, l'efficacité de la plate-forme est suffisante pour ceux qui ont un budget serré. En raison de la situation actuelle, les frais d'expédition sont également montés en flèche, et si les stocks ne sont pas élevés, les prix le sont. 100 à 110 dollars vous auraient permis d'obtenir une alimentation Gold 750 W auparavant. C'est pourquoi de nombreux acheteurs se tournent plutôt vers 80 blocs d'alimentation PLUS certifiés Bronze/Argent cybernétique. Il faut espérer que la situation se normalisera bientôt.



Caractéristiques et spécifications







Spécifications de puissance







