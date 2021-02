Un patch pour l'écran bleu de Windows 10 1909 avec les connexions Wi-Fi WPA3.



Alors que le correctif Tuesday de février vient tout juste de voir la publication de nombreuses mises à jour pour les systèmes d'exploitation Windows, Microsoft vient déjà de publier un nouveau correctif daté du 11 février 2021.







Ce patch ponctuel, numéroté KB5001028, est exclusivement destiné à la version 1909 de Windows 10 aussi connue sous le nom Windows 10 November 2019 Update ou 19H2 (build 18363). Si vous avez déjà migré vers une édition plus récente de Windows 10 comme la 2004 ou 20H2, vous n'êtes donc pas concerné.



D'après Microsoft, Windows 10 1909 peut planter lors de l'établissement d'une connexion sans fil Wi-Fi avec le nouveau protocole de sécurité WPA3. Cela se produit particulièrement lorsque l'on se reconnecte au réseau Wi-Fi après une déconnexion ou bien après une sortie de veille de la machine. Un bel écran bleu de la mort (BSOD) est alors affiché avec le code d'erreur 0x7E concernant le fichier nwifi.sys. Microsoft précise que les réseaux Wi-Fi sécurisés avec le protocole WPA2 ne sont pas impactés.



Si vous ne pouvez pas encore passer aux dernières éditions de Windows 10 (par exemple en cas d'incompatibilité avec un logiciel ou un pilote), la sortie de ce patch correctif pourra donc vous être d'un grand secours. Ce patch cumulatif KB5001028 est immédiatement disponible sur Windows Update en mise à jour automatique mais peut aussi être téléchargé manuellement sur le Microsoft Update Catalog.



Un problème de mise à jour du tout premier Windows 10



On apprend par ailleurs que la toute première version de Windows 10, la 1507, sortie en 2015 et qui est toujours maintenue pour les entreprises dans sa branche LTSB, rencontre un problème suite à l'installation du patch Servicing Stack Update (SSU) KB4601390 sorti cette semaine. Le service Windows Update ne fonctionne en effet plus correctement et l'installation du dernier patch cumulatif échoue après une progression de 24 %. Le souci serait dû au mode de mise à jour Express et n'a pas de solution pour le moment si ce n'est de télécharger manuellement le dernier patch cumulatif de sécurité et de compatibilité sur le catalogue Microsoft Update.



