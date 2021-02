ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le TUF VG258QM.



















Taux de rafraîchissement incroyablement rapide de 280 Hz







L'étonnant taux de rafraîchissement de 280 Hz overclockable signifie que l'affichage est presque deux fois plus rapide que les moniteurs conventionnels de 144 Hz. Vous découvrirez des visuels de jeu étonnamment fluides, vous donnant le dessus dans les jeux de tir à la première personne, les courses, la stratégie en temps réel et les titres sportifs.



Temps de réponse de 0,5 ms (GTG)







Avec un temps de réponse gris-gris de 0,5 ms, le maculage et le flou de mouvement sont pratiquement éliminés. Cet écran offre également des images de qualité supérieure avec des couleurs exceptionnelles grâce à une gamme de couleurs NTSC de 72 % et un rapport de contraste étonnant de 1 000:1. Les grands angles de vision de 178 degrés garantissent une distorsion et un décalage des couleurs minimes, même lorsque vous regardez depuis des positions extrêmes.



Certifié compatible avec NVIDIA G-SYNC







Grâce à la technologie à taux de rafraîchissement variable (VRR) activée par défaut, vous êtes assuré d'une expérience de jeu transparente et sans faille avec votre carte graphique NVIDIA GeForce GTX 10 ou NVIDIA GeForce RTX 20.



HAUTE GAMME DYNAMIQUE (HDR) AVEC DISPLAYHDR 400







La technologie HDR offre une gamme de couleurs plus large et un contraste plus élevé que les moniteurs traditionnels. Les blancs les plus clairs et les noirs les plus sombres font ressortir les détails comme jamais auparavant. L'écran est également capable d'afficher 400 cd/m2, ce qui répond aux exigences strictes de la certification DisplayHDR 400.



Dynamique des ombres







La technologie ASUS Dynamic Shadow Boost clarifie automatiquement les zones sombres du monde du jeu en optimisant d'autres zones, améliorant ainsi l'affichage global tout en facilitant le repérage des ennemis cachés dans les zones ombragées de la carte.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Il sera disponible le 15 février 2021.



Le prix sera de : 359.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ASUS