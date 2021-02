WESTERN DIGITAL nous propose : Le SSD WD Green 2 To.



Les disques WD Green SSD optimisent votre expérience utilisateur sur votre ordinateur de bureau ou portable pour vous offrir un niveau de performance et de fiabilité maximal au quotidien.







Performances supérieures pour les besoins quotidiens



Grâce à la performance exceptionnelle d'un disque SSD SATA WD Green, vous pouvez naviguer sur le Web, jouer à un jeu ou simplement démarrer votre système en un clin d'œil.



Fiabilité à toute épreuve



Légers et résistants aux chocs, les disques WD Green SSD ne comportent aucune partie mobile et protègent vos données en cas de secousses ou de chute accidentelle.



Consommez moins. Jouez plus



Les disques WD Green SSD font partie des disques les moins énergivores du marché. Pour votre ordinateur portable, cela se traduit par une autonomie supérieure.



Une mise à niveau facile pour votre PC



Compatibles avec la plupart des ordinateurs de bureau et portables, les disques WD Green SSD sont disponibles dans les formats 2,5”/7 mm et M.2 2280 pour une mise à niveau simple et sans souci.



Tableau de bord WD SSD et logiciel Acronis disponibles en téléchargement



Surveillez l'état de vos disques avec le tableau de bord WD SSD disponible en téléchargement gratuit, et clonez-les à l'aide du logiciel Acronis True Image WD Edition.



Garantie limitée de 3 ans



Chaque disque WD Green SSD s'accompagne d'une garantie limitée de 3 ans, pour que vous puissiez faire confiance à WD pour tous vos besoins en matière de stockage de données.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible dans le courant du mois de mars 2021.



Le prix sera de : 239.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



WESTERN DIGITAL