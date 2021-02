DEEPCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le AS500 Plus.



Le refroidisseur de CPU DeepCool AS500 PLUS à tour unique est doté d'une conception à cinq caloducs avec deux ventilateurs PWM TF140S pour de grandes performances dans un profil mince.



















Des performances de refroidissement élevées



Optimiser l'échange de chaleur grâce à une base solide en cuivre avec un contact de surface optimal qui fait passer cinq caloducs de 6 mm dans une seule tour à haute densité d'ailettes.



Juste à la bonne taille







Conçu pour une compatibilité maximale de la hauteur de la RAM dans un profil mince (48 mm).



Contrôlez vos intérimaires



Les ventilateurs PWM haute performance TF140S permettent un contrôle précis entre un refroidissement extrême ou un fonctionnement silencieux avec une longue durée de vie.



- 500~1200 RPM±10% (Large gamme de vitesse),

- 70,81 CFM (Ultra Airflow).



Contrôleur de LED A-RGB







Un contrôleur de fil inclus permet de régler rapidement et facilement les effets d'éclairage sans installer de logiciel supplémentaire. Des câbles de connexion A-RGB appropriés pour le contrôle de la carte mère sont également fournis.



Voici les dimensions :







Voici la fiche technique :







Il sera disponible en date du 15 février 2021.



Le prix est de : 89.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



DEEPCOOL