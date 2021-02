RAZER nous propose un nouveau chargeur : Le Pad Chroma.















ALLUMEZ. BRILLEZ.



Gardez vos appareils rechargés et votre configuration nette grâce au socle de recharge Razer Chroma, un chargeur sans fil rapide alimenté par Razer Chroma RGB. Personnalisez son éclairage pour qu’il soit assorti au reste de votre équipement Razer, tout en profitant d’une solution rapide et transparente pour tous vos besoins de charge.



CHARGEMENT SANS FIL À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE







Avec ses 10 watts de puissance, vous aurez la possibilité de charger vos smartphones et autres appareils comme les casques et les écouteurs en un temps record.



COUVERCLE EN CAOUTCHOUC DOUX AU TOUCHER



La finition douce au toucher du chargeur protège vos appareils des rayures et des dommages pendant le chargement, tandis que sa texture en caoutchouc offre une adhérence suffisante pour éviter les glissements ou les chutes.



ALIMENTÉ PAR RAZER CHROMA RGB



Avec 16,8 millions de couleurs et une série d’effets, ajustez son éclairage inférieur RGB à l’aide de Razer Synapse 3 (PC) et synchronisez-le avec votre configuration compatible avec Chroma. Différents effets sont activés lorsque l’appareil compatible est en train de se charger.



ON VOUS COUVRE



Obtenez jusqu’à 2 ans de garantie et accédez à un support technique fiable. Achetez directement sur RazerStore et profitez du retour sans risque sous 14 jours.



Voici la fiche technique :



- Charge rapide sans fil avec une puissance pouvant atteindre 10 W.

- 10 LED RGB activées par Chroma.

- Port de chargement USB-C femelle.

- Câble de chargement USB-C de 0,5 m à connecter au port USB-C.

- Hauteur : 20 mm, Diamètre : 99 mm.



Il sera disponible en date du 30 juin 2021.



Le prix sera de : 69.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



RAZER