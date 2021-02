3DMARK nous propose : La version 2.17.7137 + Time Spy.



Télécharger 3DMark Basic edition pour Windows - 3DMark est la référence la plus populaire au monde. 3DMark est la dernière version d'un benchmark conçu pour mesurer les performances du matériel informatique, cette mise à jour ajoute le nouveau benchmark DirectX 12 Time Spy. Cette version comprend différents tests, chacun étant conçu pour un type de matériel spécifique allant des smartphones aux PC de jeu haute performance.



3DMark fonctionne en exécutant des tests graphiques et informatiques intensifs sur votre matériel. Plus votre matériel est puissant, plus les tests seront fluides. Ne soyez pas surpris si vos fréquences d'images sont faibles, car les tests de 3DMark sont très exigeants. Chaque test donne une note, que vous pouvez utiliser pour comparer des appareils et des systèmes similaires.



3DMark Port Royal



Le ray tracing en temps réel promet d'apporter de nouveaux niveaux de réalisme aux graphismes du jeu. Port Royal utilise le ray tracing DirectX pour améliorer les reflets, les ombres et autres effets difficiles à obtenir avec les techniques de rendu traditionnelles. Outre ses performances de référence, 3DMark Port Royal est un exemple réaliste et pratique de ce que l'on peut attendre du ray tracing dans les prochains jeux - des effets de ray tracing en temps réel à des fréquences d'images raisonnables à une résolution de 2560 × 1440.



3DMark Port Royal a été développé avec la participation d'AMD, Intel, NVIDIA et d'autres sociétés technologiques de premier plan. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour créer une implémentation de première classe de l'API de ray tracing DirectX. Port Royal fonctionnera sur n'importe quelle carte graphique avec des pilotes qui prennent en charge DirectX Raytracing. Comme pour toute nouvelle technologie, les options sont limitées pour les premiers utilisateurs, mais d'autres cartes devraient bénéficier de la prise en charge de DirectX Raytracing en 2019.







3DMark Time Spy



Développée avec la participation d'AMD, d'Intel, de Microsoft, de NVIDIA et des autres membres de notre programme de développement de référence, 3DMark Time Spy est l'une des premières applications DirectX 12 à être conçue "de la bonne manière" pour tirer pleinement parti des gains de performances offerts par la nouvelle API. DirectX 12, introduit avec Windows 10, est une API graphique de bas niveau qui réduit la surcharge du processeur. Avec moins de surcharge et une meilleure utilisation du matériel GPU moderne, un moteur de jeu DirectX 12 peut dessiner plus d'objets, de textures et d'effets à l'écran.



Combien de plus ? Regardez le tableau ci-dessous qui compare Time Spy avec Fire Strike, un test DirectX 11 haut de gamme. 3DMark fonctionne en effectuant des tests graphiques et informatiques intensifs sur votre matériel. Plus votre matériel est puissant, plus les tests seront fluides. Ne soyez pas surpris si vos fréquences d'images sont faibles, car les tests de 3DMark sont très exigeants. Chaque test donne une note, que vous pouvez utiliser pour comparer des appareils et des systèmes similaires. Avec son moteur DirectX 12 pur, qui prend en charge de nouvelles fonctionnalités de l'API comme le calcul asynchrone, le multi-adaptateur explicite et le multi-threading, 3DMark Time Spy est la référence idéale pour tester les performances DirectX 12 des dernières cartes graphiques.







3DMark - La référence des joueurs



3DMark est une application de benchmarking populaire utilisée par des millions de joueurs, des centaines de sites d'évaluation de matériel et de nombreuses entreprises technologiques de premier plan. Grâce à sa large gamme de benchmarks, vous pouvez tout comparer, des tablettes et ordinateurs portables aux derniers PC de jeu 4K haut de gamme. Time Spy est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour toutes les éditions Windows de 3DMark, y compris 3DMark Basic Edition et la démo Steam.



3DMark Basic Edition/Démo Steam - GRATUIT



Testez votre PC à l'aide d'une série de tests, dont Time Spy et Fire Strike.



Il s'agit d'une mise à jour mineure visant à corriger les problèmes signalés par certains utilisateurs. Les résultats du benchmark ne sont pas affectés à une exception près - voir la section sur les tests Fire Strike Custom ci-dessous pour plus de détails.



Nous venons de publier une mise à jour majeure de 3DMark pour Windows qui ajoute Night Raid, un nouveau test de référence DirectX 12 pour les ordinateurs portables, les portables et les tablettes avec graphiques intégrés. Night Raid a également un support ARM natif pour les derniers PC toujours connectés alimentés par Windows 10 sur ARM. Night Raid est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs de 3DMark. Mais veuillez noter que les paramètres de référence personnalisés et le test de stress Night Raid ne sont disponibles que dans 3DMark Advanced Edition et 3DMark Professional Edition.



Quelles sont les exigences du système ?



- Le test DirectX 12 nécessite un PC équipé d'une version actualisée de l'aperçu technique de Windows 10 (build 10041 ou supérieur), 4 Go de mémoire système et un matériel compatible avec DirectX niveau 11_0 avec au moins 1 Go de mémoire graphique.

- Le test DirectX 11 nécessite un matériel compatible avec DirectX niveau de fonctionnalités 11_0 avec au moins 1 Go de mémoire graphique et 4 Go de mémoire système.



Sous Windows, cette version de 3DMark est la première à inclure des tests pour le matériel de niveau DirectX 12, 11, DirectX 10 et DirectX 9 dans une seule application.



