AEROCOOL nous propose une nouvelle alimentation : La LUX RGB 850M.



AeroCool a présenté aujourd'hui l'alimentation électrique LUX RGB 850M. Cette alimentation offre une grande capacité de 850 W, et semble de première qualité grâce à ses éléments d'éclairage LED RVB adressables, mais comporte quelques spécifications de niveau intermédiaire. L'alimentation offre un rendement de 80 Plus Bronze dans des conditions de 230 V EU. Elle est également dotée d'un PFC actif et offre les protections électriques les plus courantes, contre les sur/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits ; elle utilise un ventilateur de 120 mm pour garder la température.











L'AeroCool LUX RGB 850M est équipé d'un diffuseur RGB adressable sur les côtés. Vous pouvez basculer entre 13 préréglages d'éclairage en appuyant sur un bouton situé près de la prise de courant ; ou connecter le bloc d'alimentation à un connecteur ARGB à 3 broches pour le contrôler à l'aide d'un logiciel ou d'un contrôleur ARGB. Le LUX RGB 850M offre un câblage partiellement modulaire.



Les connecteurs fixes comprennent un ATX 24 broches, un EPS 4+4 broches et une paire de connecteurs d'alimentation PCIe 6+2 broches. Les connecteurs modulaires comprennent une paire supplémentaire de connecteurs d'alimentation PCIe 6+2 broches, un câble avec quatre connecteurs d'alimentation SATA, et un autre avec deux connecteurs d'alimentation SATA et un connecteur Molex 4 broches. Les câbles fixes et modulaires sont noirs, plats, de type ruban.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP