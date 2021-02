TECHPOWERUP nous propose le test du : Clavier Gamers EVGA Z20.



Vous vous souvenez de l'époque où l'EVGA s'est lancée dans les périphériques ? La société a fait sensation avec ses souris TORQ X10 et X5, qui sont encore vendues aujourd'hui, et a complété celles-ci avec le lancement de son premier clavier à écran LCD Z10. Elle a dû se vendre suffisamment pour mériter une version RGB, le Z10 RGB, que nous avons examiné l'année dernière. Au moment de cette revue, vous ne pouvez trouver aucune des deux variantes du Z10 sur le site web de l'EVGA, de sorte que l'expérience de l'écran LCD a été de courte durée. C'est une bonne chose qu'EVGA n'ait pas abandonné et qu'elle ait en fait lancé aujourd'hui une toute nouvelle gamme de claviers (et de souris). Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur leur nouveau clavier phare, et merci encore à EVGA d'avoir envoyé les échantillons de la revue à TechPowerUp !







L'EVGA Z20 est une nouvelle carte d'identité de l'entreprise et se démarque de l'ancien Z10 RGB sur presque tous les points. Nous avons un nouveau design de boîtier, des touches supplémentaires, pas d'écran LCD, un joli repose-poignet, de nouveaux interrupteurs et un petit quelque chose sous la touche Alt gauche pour détecter les mouvements de l'utilisateur et réveiller/mettre le clavier en veille. C'est vrai, nous avons un capteur de temps de vol (TOF) intégré ici, donc EVGA continue d'être farfelu et prêt à essayer de nouvelles choses, ce que je suis tout à fait pour. Passons en revue l'EVGA Z20 en détail en examinant toutes ces caractéristiques dans cette revue, en commençant par les spécifications du tableau ci-dessous.



Voici la fiche technique :







