Le Ryzen 7 5700G peut être acheté sur eBay pour 500 Dollars !



Avant que vous ne vous embrouilliez, Hum oui, c'est l'APU non annoncé de Cezanne basé sur l'architecture ZEN3. Et hé, pour 499 USD, il peut être à vous, mon pote.











Appelons-le un "homme d'affaires" nommé "hugohk" de Hong Kong qui offre un échantillon d'ingénierie du processeur AMD Ryzen 7 5700G pour 499 dollars. En y regardant de plus près, le code OPN de l'AMD est 100-000000263-3, une série d'échantillons du 5700G qui a déjà fait l'objet d'une fuite il y a un mois.















Cet APU est basé sur l'architecture AMD Zen 3 et offre 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence allant jusqu'à 4,45 GHz. Cezanne a déjà été lancé pour le secteur mobile avec les séries Ryzen 5000U et 5000H, mais pas sous la forme d'un APU pour PC de bureau. Le vendeur a testé l'échantillon et mentionne que les pilotes graphiques intégrés de la Radeon Vega ne sont pas encore compatibles ; par conséquent, une carte graphique dédiée a été nécessaire pour installer l'APU. L'homme inclut une capture d'écran de CPU-Z ... et cela semble légitime.



