Mises à jour Microsoft de février 2021.



Microsoft a commencé mardi le déploiement des mises à jour de compatibilité et de sécurité du mois de février pour les systèmes Windows et autres logiciels de l'éditeur.







Une cinquantaine de vulnérabilités ont été corrigées ce mois-ci dont une dizaine qualifiées de critiques. On remarque en particulier trois failles de sécurité (CVE-2021-24074, CVE-2021-24086, CVE-2021-24094) qui affectent l'implémentation du protocole réseau TCP/IP dans Windows et peuvent aboutir à l'exécution de code à distance et à un déni de service même si d'après Microsoft l'exploit est assez difficile à réaliser. Mieux vaut quand même ne pas perdre de temps et faire un petit tour par l'application Windows Update pour vérifier que les mises à jour ont bien été téléchargées et installées.



Microsoft annonce par ailleurs que les différentes éditions de Windows 10 encore supportées (1703, 1803, 1809, 1909, 2004, 20H2) renforcent la sécurité avec les périphériques de saisie comme les souris, claviers et stylets mais optimisent également la méthode de vérification des comptes utilisateur et des mots de passe. A noter également la correction d'un bug qui pouvait endommager le système de fichiers et empêcher le PC de démarrer après l'exécution de l'utilitaire de vérification des disques avec l'option de correction des erreurs (commande chkdsk /F).



Pour information, le système Windows 10 May 2019 Update (1903) n'est plus du tout supporté par Microsoft depuis décembre 2020 et ne bénéficie donc plus de mises à jour d'où son absence dans la liste ci-dessous.



Cumulative Update de février 2021 (2021-02)



- Patch KB4601319 pour Windows 10 20H2 (October 2020 Update) et Windows Server 20H2 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601319 pour Windows 10 2004 (May 2020 Update) et Windows Server 2004 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601315 pour Windows 10 1909 (November 2019 Update) et Windows Server 1909 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601345 pour Windows 10 1809 (October 2018 Update) (Education/Enterprise) et Windows Server 2019 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601354 pour Windows 10 1803 (April 2018 Update) (Education/Enterprise) : Cliquez ICI,

- Patch KB4601330 pour Windows 10 1703 (Creators Update) (Surface Hub) : Cliquez ICI,

- Patch KB4601318 pour Windows 10 1607 (Anniversary Update) (Enterprise LTSB) et Windows Server 2016 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601331 pour Windows 10 1507 (Enterprise LTSB) : Cliquez ICI.



Security Monthly Quality Rollup de février 2021 (2021-02)



- Patch KB4601384 pour Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601348 pour Windows Server 2012 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601347 pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2 (ESU) : Cliquez ICI,

- Patch KB4601360 pour Windows Server 2008 (ESU) : Cliquez ICI.



Security Only Quality Update de février 2021 (2021-02)



- Patch KB4601349 pour Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601357 pour Windows Server 2012 : Cliquez ICI,

- Patch KB4601363 pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2 (ESU) : Cliquez ICI,

- Patch KB4601366 pour Windows Server 2008 (ESU) : Cliquez ICI.



L'Outil de suppression des logiciels malveillants à savoir l'utilitaire antivirus basique de Microsoft a été mis à jour en version 5.86 (édition 32 bit ou 64 bit). Pour lancer ce Windows Malicious Software Removal Tool, exécutez la commande MRT.



Pour les prochaines mises à jour mensuelles Microsoft, rendez-vous le 9 mars 2021.



