DEEPCOOL nous propose : Le A-RGB Controler.



Le contrôleur RVB DeepCool est conçu pour contrôler à distance les effets lumineux RVB, sans avoir à installer de logiciel encombrant.















Comment cela fonctionne-t-il ?



Le système RGB Controller comprend une unité de réception et une télécommande magnétique qui se fixe facilement à n'importe quel boîtier en acier. Il suffit de brancher un fil RVB à 4 broches et un câble d'alimentation SATA au récepteur pour que la télécommande puisse commander sans fil de nombreux effets lumineux préréglés.



Le plan de secours







Au cas où la pile de la télécommande serait épuisée, l'unité de réception comporte un bouton permettant de changer manuellement les fonctions d'éclairage ou d'allumer/éteindre. Pour une fonctionnalité supplémentaire, l'unité de réception peut également être fixée au bouton de réinitialisation des entrées/sorties avant pour un contrôle pratique en dehors du boîtier.



Largement compatible



Grâce à l'adaptateur inclus, le contrôleur RVB peut également contrôler tout produit RVB non-DeepCool qui possède un connecteur RVB 12V à 4 broches standard.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 15 février 2021.



Le prix sera de : 19.90 euros.



DEEPCOOL