Les propriétaires d'ASUS ROG Zephyrus Duo 15 appliquent des vBIOS GPU personnalisés avec des préréglages TGP plus élevés.



Avec la gamme de GPU GeForce RTX 30 de NVIDIA, les fabricants d'ordinateurs portables disposent d'une grande variété de SKU GPU qui diffèrent en interne simplement par leur puissance graphique totale (TGP), ce qui se traduit par des vitesses d'horloge différentes et donc des performances différentes. ASUS utilise la variante du GPU mobile GeForce RTX 3080 de NVIDIA dans le ROG Zephyrus Duo (GX551QS) de la société, avec une TGP de 115 watts et la technologie Dynamic Boost qui peut faire passer la carte à 130 watts. Toutefois, cela ne représente pas le maximum pour la carte graphique mobile RTX 3080. Le TGP maximum pour la RTX 3080 mobile va jusqu'à 150 Watts, ce qui est une grande amélioration qui permet au GPU d'atteindre des fréquences plus élevées et plus de performances.







Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous appliquiez manuellement un vBIOS qui permet à la carte d'utiliser plus de puissance ? Eh bien, les utilisateurs du forum Baidu rapportent une expérience réussie de transformation de leur carte 115 W RTX 3080 en carte 150 W TGP. L'utilisation du vBIOS GPU de MSI Leopard G76, qui dispose d'une limite de puissance de 150 W, et son application aux cartes RTX 3080 à puissance limitée Zephyrus Duo du ROG donne des résultats. Les utilisateurs ont utilisé avec succès ce vBIOS pour obtenir plus de performances de leurs ordinateurs portables. Comme la montre la liste de classement de 3D Mark Time Spy, les entrées sont maintenant dominées uniquement par des ordinateurs portables modifiés. L'amélioration des performances est, bien sûr, présente et elle atteint jusqu'à 20 % d'augmentation.







Cela ne signifie pas pour autant que vous devez simplement faire fonctionner le GPU de votre ordinateur portable avec un vBIOS gourmand en énergie. Les fabricants d'ordinateurs portables ont choisi une configuration TGP vBIOS spécifique parce qu'un ordinateur portable ne peut refroidir et alimenter un GPU qu'avec la puissance qu'il est censé fournir. Les briques d'alimentation (PSU) des ordinateurs portables risquent d'être surchargées et un GPU pourrait potentiellement brûler en raison d'un refroidissement et d'une configuration VRM insuffisants.



Cette modification annule également votre garantie et pourrait rendre votre ordinateur portable inutilisable, alors faites attention.



