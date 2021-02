AMD met à jour StoreMI avec la prise en charge de Threadripper Pro et des partitions SSD.



En 2018, AMD a décidé d'introduire un concept soigné. En combinant le disque dur et le SSD, la technologie a été baptisée StoreMI. L'année dernière, la technologie a été repensée de fond en comble et elle reflète maintenant une manière totalement sûre et efficace d'obtenir un PC plus rapide avec peu d'efforts.



Aujourd'hui, StoreMI copie les fichiers les plus utilisés sur un disque plus rapide (SSD), et tous les appels Windows sont redirigés vers les fichiers copiés sur le disque plus rapide. En fournissant des optimisations pour le stockage, AMD a réussi à fournir une belle amélioration des performances pour tous les propriétaires de processeurs AMD Ryzen. Cependant, aujourd'hui, la société a introduit une nouvelle mise à jour de sa technologie, qui apporte encore plus de fonctionnalités.







En commençant par la prise en charge du Ryzen Threadripper Pro, AMD prend désormais en charge ces processeurs pour les chipsets de cartes mères TRX40 et WRX80 également. La prochaine étape est une fonction qui prend en charge les partitions SSD. La partition SSD peut désormais être utilisée comme dispositif de cache.



Si vous disposez d'une carte mère AMD X570, B550, série 400, X399, TRX40 ou WRX80, vous pouvez utiliser le logiciel StoreMI, que vous pouvez télécharger ICI.



