PNY nous propose un nouveau SSD NVMe : Le CS1030 NVMe.



PNY a présenté aujourd'hui la ligne de valeur CS1030 M.2 NVMe SSDs. Intégrant le facteur de forme M.2-2280, le lecteur tire profit de l'interface hôte PCI-Express 3.0 x4 et du protocole NVMe 1.3. La société ne mentionne pas le contrôleur ou le type de mémoire flash NAND 3D utilisé, mais il est probable que le lecteur utilise une configuration sans DRAM à 4 canaux.







Les variantes basées sur la capacité comprennent 256 Go, 512 Go, 1 TB et 2 TB. Parmi celles-ci, le modèle 256 Go offre des lectures plus rapides, avec jusqu'à 2 500 Mo/s en lecture séquentielle, mais avec jusqu'à 1 100 Mo/s en écriture séquentielle. Les variantes de 512 Go, 1 TB et 2 TB offrent des vitesses de lecture allant jusqu'à 2 100 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle allant jusqu'à 1 900 Mo/s. PNY garantit les lecteurs pendant 5 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP