EVGA nous propose une nouvelle alimentation : La SuperNova 1300 M1 mining.



EVGA a récemment sorti le SuperNova 1300 M1, un bloc d'alimentation minier pour les plateformes minières à monnaie cryptée. Cette nouvelle alimentation entièrement modulaire a un rendement de 80+ Gold et peut prendre en charge six GPU.







L'alimentation comprend une seule interface CPU 4+4 broches ainsi que six câbles d'alimentation VGA qui comprennent chacun un connecteur 6+2 broches et 6 broches pour les cartes graphiques haute puissance.







L'alimentation de 1300 W comprend des connecteurs SATA et Molex limités tout en renonçant à la marque EVGA typique avec un emballage en carton minimaliste.







L'EVGA SuperNova 1300 M1 est actuellement listé sur Newegg.com pour 299.99 Dollars, le produit n'est pas actuellement listé sur le site d'EVGA.



TECHPOWERUP