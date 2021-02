EVGA nous propose deux nouveaux claviers Gamers : Le Z20 et le Z15.



Présentation des claviers de jeu de la série EVGA Z20/Z15. Le clavier Z20/Z15 est alimenté par un microprocesseur 32 bits Cortex-M33 pour supporter un taux de rapport de 4K Hz. Offrant l'expérience de clavier de jeu la plus avancée, le 4K Hz est 4x plus réactif et les entrées peuvent être plus précises. Cinq touches Macros E dédiées et programmables, personnalisables via le logiciel UNLEASH RGB. Une molette de volume et des touches multimédia dédiées vous permettent de contrôler totalement le jeu du bout des doigts.











Le clavier EVGA Z20 Elite surpasse brillamment la concurrence grâce à ses LED RVB entièrement personnalisables par touche, avec une personnalisation des barres lumineuses RVB sur les bords gauche et droit pour s'adapter à n'importe quel schéma de couleurs. Le rétro-éclairage par LED du Z20 Elite peut être configuré via le logiciel EVGA UNLEASH RGB, et de multiples effets d'éclairage peuvent être instantanément atténués ou éclairés grâce aux touches de combinaison de la fonction de luminosité des LED.











Clavier de jeu Série Z



Le clavier du Z20 est doté d'un capteur de proximité ToF. Il détecte les mouvements de l'utilisateur afin de déclencher le système pour qu'il se réveille ou s'endorme. Le clavier Z20 est équipé d'interrupteurs mécaniques optiques Light Strike LK à faible course de 1,5 mm pour l'actionnement, générant un temps de réponse 25 % plus rapide que les interrupteurs mécaniques traditionnels. Vous avez le choix entre des interrupteurs linéaires ou à cliquetis avec une touche de retournement N pour vous assurer que vous obtenez exactement le type de retour et l'expérience que vous souhaitez.



Interrupteurs interchangeables par l'utilisateur : Les prises d'échange à chaud vous permettent de personnaliser le toucher de votre clavier Z15 RGB avec les interrupteurs mécaniques à 3 broches de Kailh. Le clavier Z15 RGB est doté d'interrupteurs mécaniques Kailh Speed Silver Linear ou Kailh Speed Bronze Clicky, au choix, pour vous assurer d'obtenir exactement le type de retour d'information et d'expérience que vous souhaitez.



Le logiciel RGB de l'EVGA



Contrôle et personnalisation complets avec le logiciel EVGA UNLEASH RGB. Personnalisez le contrôle des boutons et l'éclairage RGB.



Pas de date ni de prix pour le moment.



