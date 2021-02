TECHPOWERUP nous propose le test du : Quick Look: ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B NVMe Mobile Rack.



ICY Dock est connu pour ses produits destinés aux utilisateurs de postes de travail, aux entreprises et aux administrations publiques. La série ToughArmor est un produit haut de gamme qui se concentre sur un mélange de matériaux métalliques et s'adresse généralement à un public de niche. Le MB840M2P-B est un adaptateur PCIe pour les lecteurs M.2 NVMe et est unique en ce sens que le lecteur installé est emballé sur un traîneau accessible par l'arrière du système.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite du test : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP