AEROCOOL nous propose un nouveau watercooling AIO : Le Mirage L360.



Refroidisseur de liquide haute performance avec un design RGB à miroir infini pour offrir une expérience d'éclairage unique et hypnotisante. Le Mirage est construit pour répondre aux normes d'ingénierie les plus élevées, garantissant que votre système restera froid même dans les conditions les plus exigeantes.



















Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



MIROIR INFINI RGB DESIGN







Doté d'un miroir en verre avec un seul anneau LED RGB, le refroidisseur de liquide Mirage réalise un effet à l'infini avec ce qui semble être des anneaux RGB sans fin pour offrir une expérience d'éclairage vraiment unique et hypnotisante.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



ÉQUIPÉ DE TROIS VENTILATEURS RGB ADRESSABLES



Il est équipé de trois ventilateurs RGB adressables de 12 cm qui peuvent être contrôlés à l'aide de la carte mère RGB adressable ou d'un bouton de contrôle LED.



COMPATIBLE RGB ADRESSABLE



Stylisez et personnalisez votre expérience de l'éclairage avec 16,8 millions de couleurs. Ce refroidisseur liquide est entièrement compatible avec les cartes mères RGB adressables (Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock RGB Sync).



CONCEPTION DE MICRO-CANAUX BLOC D'EAU



Le bloc d'eau est construit avec du cuivre pur pour une conductivité thermique supérieure. La conception à microcanaux du bloc permet une dissipation plus rapide de la chaleur, ce qui maintient votre processeur à la température idéale dans des scénarios de performances standard et d'overclocking.



RADIATEUR À FAIBLE DENSITÉ D'AILETTES PAR POUCE



Le radiateur à faible densité d'ailettes par pouce (LFPI) permet à l'air généré par les ventilateurs de passer presque sans obstruction tout en fournissant juste la bonne surface de dissipation de la chaleur nécessaire au système. Cela permet d'obtenir un équilibre parfait entre les performances de refroidissement et la réduction du bruit.



TUBES RECOUVERTS DE TÉFLON



Ce refroidisseur de liquide est construit avec des tubes et des raccords de la plus haute qualité, fabriqués dans un matériau souple et durable. Le revêtement de téflon sur les tubes permet une perte d'eau ultra-faible, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du produit.



DES VENTILATEURS SILENCIEUX À HAUTE PERFORMANCE



Le ventilateur silencieux à haute performance maximise les performances de refroidissement tout en donnant du style à votre installation. Il est équipé de coussins anti-vibrations pour absorber et amortir les vibrations causées par la rotation du ventilateur.



Les Dimensions :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera bientôt disponible (Dans le courant du mois de février 2021).



Le prix est de : 119.95 euros.



AEROCOOL