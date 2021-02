SHURE nous propose un nouveau micro : Le Shure MV5 Noir.



Le moment est bien choisi pour être créatif. L’inspiration est à portée de PC ou de smartphone. Mais votre audio pourrait être meilleur. Bien meilleur, non ? C’est la promesse du MV5 : un enregistrement impeccable et des commandes intuitives, où que vous soyez.











Légende de l’audio, Shure a conçu le MV5 pour permettre la connexion à votre smartphone et l’enregistrement via Lightning ou USB, sans distorsion sonore. Choisissez le mode – chant, instrument ou neutre – pour l'adapter à votre enregistrement, et utilisez l’application ShurePlus™ MOTIV™ Audio pour vos montages en déplacement. Améliorez la qualité de vos enregistrements, podcasts, vlogs ou doublages et démarquez-vous de la concurrence.



La puissance par l'expérience



Le MV5 réunit le fruit de près d’un siècle d’expérience et d'ingénierie audio, dans un microphone super-portable. Obtenez un son de qualité ; à tous les coups.

Une simplicité singulière.



En plus d’être prêt en quelques secondes, vous sélectionnez facilement les modes chants, neutre ou instrument afin de ne rien râter des moments d'inspirations qui vous viendront.



Audio pour globe-trotter



Conçu pour voyager avec votre PC ou votre smartphone, le MV5 peut être utilisé seul ou fixer sur le support de micro fourni.

Contrôle simple et intuitif.



L’application ShurePlus MOTIV Audio vous permet notamment d’enregistrer un son de qualité studio. Faites vos montages et partager vos œuvres dans différents formats en quelques clics.



Les principales caractéristiques :



- Fruit de l'expérience d'une légende de l'audio,

- Compatible avec iOS, Mac et PC,

- Monitoring en temps réel,

- Modes prédéfinis : chant, instrument ou neutre,

- Support amovible fourni et compatibilité avec les trépieds standards,

- Application ShurePlus MOTIV Audio pour l’enregistrement et le montage.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 129.95 euros.



SHURE