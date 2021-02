XMG nous propose deux nouveaux PC portables : Le CORE 15 et le CORE 17.



Dans la gamme de produits XMG, les ordinateurs portables de jeu XMG CORE 15 et CORE 17 incarnent l'adoption d'un matériel de première classe dans la tranche supérieure des performances moyennes. La nouvelle génération de modèles E21 apporte non seulement une mise à jour avec le GeForce RTX 3060 de NVIDIA, mais introduit également pour la première fois un écran IPS 165 Hz en option avec une résolution WQHD. Dotés de processeurs 8 cœurs AMD et Intel actuels, ces ordinateurs portables offrent des options de mémoire et de stockage polyvalentes. Avec leur design discret et solide, ils offrent un contrepoint esthétique classique à l'éclairage RVB ludique et à la tendance design agressive axée sur le jeu.



















Contrairement au NVIDIA GeForce RTX 2060, le RTX 3060 des ordinateurs portables XMG CORE de la nouvelle génération de modèles E21 affiche une augmentation significative des performances : avec 3840 cœurs CUDA, contre seulement 1920 auparavant, le GPU est préparé à des tâches plus exigeantes que le simple jeu en Full HD dans des paramètres de haute qualité. Cela explique pourquoi, pour la première fois, XMG propose également les CORE 15 et CORE 17 avec des écrans WQHD haute résolution en option.



Comme la carte graphique fonctionne au TGP maximum spécifié par NVIDIA, soit jusqu'à 115 watts, elle peut libérer tout son potentiel. XMG continue de proposer les deux modèles avec des processeurs d'AMD et d'Intel. Toutefois, la version Intel bénéficie d'une mise à niveau vers le Core i7-10870H, ce qui signifie que les processeurs à 8 cœurs sont désormais utilisés de manière généralisée. Les portables AMD utiliseront un Ryzen 7 5800H à l'avenir, mais en attendant que les processeurs Cezanne soient plus facilement disponibles, XMG prévoit toujours de proposer une génération de transition qui combine le GeForce RTX 3060 avec un Ryzen 7 4800H.



Options d'affichage jusqu'à WQHD IPS avec 165 Hz



Tous les ordinateurs portables XMG CORE équipés de processeurs Intel et du CORE 17 basé sur AMD commencent avec une résolution Full HD, un affichage IPS à 144 Hz. La configuration de base du modèle 15,6 pouces avec Ryzen 7 4800H ou 5800H comporte cependant un écran 240 Hz. Les deux écrans Full HD offrent une couverture de l'espace couleur de plus de 90 % sRGB.



XMG propose un écran IPS WQHD en option avec la technologie 165 Hz et une couverture de 95 % de l'espace couleur sRGB pour tous les modèles. Cela rapproche un peu plus la puissante génération CORE E21 de la classe supérieure des performances de XMG, comme la série NEO.



Un design discret pour les jeux d'infiltration



L'une des caractéristiques de la série XMG CORE a toujours été sa conception, axée sur l'understatement visuel. Les modèles actuels poursuivent la tendance à l'élégance simple, offrant une alternative discrète au design plus excessivement orienté vers le jeu de nombreux autres ordinateurs portables. En mettant l'accent sur un châssis robuste et l'intégration d'une solution de refroidissement puissante, ils définissent le nouveau segment de performance haut de gamme avec un concept unifié de haute qualité et bien équilibré.



Le XMG CORE 15 sait exactement comment impressionner par son excellente portabilité, avec des dimensions compactes de 359,8 x 243, 22,9 mm et un poids de seulement 1,99 kg. Un couvercle d'affichage en aluminium et un châssis supérieur confèrent à l'ordinateur portable de 15,6 pouces un aspect et un toucher de grande qualité. Le XMG CORE 17 mesure 395,7 x 260,8 x 30 mm et pèse 2,5 kg. Les deux modèles sont équipés d'une batterie vissée de 62 Wh et d'une webcam placée sur le bord supérieur de l'écran.



Jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 et deux emplacements M.2



Avec deux prises SO-DIMM supportant jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 et deux emplacements M.2 connectés via PCI Express, les XMG CORE 15 et CORE 17 offrent des configurations de mémoire et de stockage généreuses.



Tous deux disposent d'un port Ethernet 2,5 Gigabit, du Wi-Fi 6, de trois ports USB-A et d'un port USB-C, du HDMI 2.1, d'un lecteur de carte SDXC et de prises audio séparées pour un casque et un microphone. Parmi les autres caractéristiques, citons un pavé tactile conforme à Microsoft Precision et un clavier avec rétro-éclairage RVB réglable à plusieurs niveaux, ainsi qu'une fonction FnLock permettant de passer en permanence des fonctions primaires (F1 à F12) aux fonctions secondaires des touches F, comme le réglage du volume ou de la luminosité de l'écran.



Différences entre les variantes des modèles AMD et Intel



Par rapport à la version AMD du XMG CORE, la carte graphique de la version Intel est connectée via 16 voies PCI Express au lieu de seulement 8 : d'autre part, le modèle AMD est capable de piloter la mémoire jusqu'à 3200 MHz au lieu de seulement 2933 MHz.



La limitation des voies PCI Express dans la version AMD n'entraîne aucune restriction dans les jeux ordinaires. Les goulots d'étranglement ne sont visibles que dans les basses résolutions et donc à des taux très élevés au-delà de 300 FPS. On ne sait pas encore très bien comment cela peut affecter les performances des technologies émergentes, telles que le stockage direct et le RTX IO, mais ces technologies ne devraient devenir plus pertinentes qu'à l'avenir et lors d'une adoption plus large.



Informations sur la disponibilité



La configuration de base des XMG CORE 15 (Intel) et XMG CORE 17 (Intel), qui peut être configurée librement sur bestware.com, comprend un Core i7-10870H, 8 Go DDR4-2933, un Kingston A2000 SSD de 250 Go dans le facteur de forme M.2 et un écran IPS de 144 Hz avec une résolution Full HD. Les XMG CORE 15 (AMD) et XMG CORE 17 (AMD) intègrent un Ryzen 7 4800H et 8 Go DDR4-3200. Alors que XMG propose également un panneau IPS à 144 Hz avec une résolution Full HD dans le CORE 17 (AMD), un modèle plus rapide à 240 Hz est utilisé dans le CORE 15 (AMD). Une mise à niveau de l'écran Full HD 144 Hz vers l'écran WQHD 165 Hz ajoute 45 euros. Dans le CORE 15 (AMD), ce panneau peut être configuré comme une alternative à son affichage Full HD 240 Hz sans frais supplémentaires.



Les prix commencent à 1 399 euros (modèles AMD) et 1 449 euros (modèles Intel), TVA de 19 % incluse (dans certains pays, des taux d'imposition différents s'appliquent).



Les précommandes seront possibles au plus tôt à partir de la fin février, la livraison est prévue à partir de la fin mars (XMG CORE avec Intel Core i7-108750H) et de la fin avril (XMG CORE avec AMD Ryzen 7 4800H). La date exacte à laquelle le Ryzen 7 5800H dans le XMG CORE sera disponible n'est pas encore prévisible en raison des goulets d'étranglement généraux de l'approvisionnement et des incertitudes concernant les quantités.



