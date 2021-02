MSI nous propose un nouveau siège Gamers : Le MAG CH120 I.











UN SIÈGE INCLINABLE À 180 DEGRÉS







Le siège gamer MAG CH120 I peut s'incliner à 180 degrés, l'idéal pour se reposer après une session de jeu intense ou tout simplement pour se relaxer quand vous le souhaitez.



ARMATURE EN ACIER AVEC ASSISE EN MOUSSE







Le siège gamer MAG CH120 I se compose d'une armature en acier peint parfaitement protégé contre la rouille. Son assise en mousse moulée de haute densité assure un grand confort pour des heures de jeu agréables.



ACCOUDOIRS 4D







Le siège gamer MAG CH120 I est réglable en hauteur et dispose d'accoudoirs réglables dans 4 directions afin de permettre au joueur de trouver la meilleure position pour jouer en tout confort.



COUSSINS ERGONOMIQUES POUR LA NUQUE ET LE DOS







Le siège gamer MAG CH120 I est accompagné de deux coussins ergonomiques, l'un pour le cou et l'autre pour le dos. Ils assurent au joueur une assise confortable en réduisant la pression sur le cou et les lombaires.



VÉRIN À GAZ DE CLASSE 4







Le siège gamer MAG CH120 I est équipé d'un vérin à gaz de classe 4 qui a reçu une certification d'un organisme tiers spécialisé et qui atteste de la sécurité, de la qualité et d'autres caractéristiques d'un produit.



DES ROULETTES AVECDES FREINS



Les roulettes du siège gamer MAG CH120 I disposent d'un système de verrouillage qui vous assureront de ne pas bouger en cas de session de jeu mouvementées.



BASE EN ACIER À 5 BRANCHES



La base du siège gamer MAG CH120 I est composée d'acier pour être robuste et fonctionnelle. Avec une résistance 20 % plus élevée que les bases de sièges standards, elle peut supporter des années d'utilisation sans jamais montrer de signes de faiblesse.



Voici les dimensions :







VUE D'ENSEMBLE







Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 299.90 euros.



MSI