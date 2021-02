CASEKING nous propose des nouveaux ventilateurs de 120 mm : Les Lian Li ST120 RGB PWM Fans.



Les ventilateurs SL120 de ce triple pack de Lian Li sont de puissants ventilateurs de 120 mm à haute pression statique et sont optimisés pour le fonctionnement des radiateurs. Ils sont équipés de 12 LED RGB adressables par ventilateur, ce qui permet un éclairage impressionnant. Bien entendu, les ventilateurs sont encore plus performants dans ce triple pack pratique avec moyeu de ventilateur et contrôleur RGB.























Les caractéristiques du Lian Li SL120 Triple pack en un coup d'œil :



- Triple pack de ventilateurs PWM de 120 mm en blanc,

- Optimisé pour une pression statique élevée,

- 12 LED RGB adressables numériquement par ventilateur,

- Max. 1 900 tr/min à 32 dB(A),

- Débit d'air de max. 117,5 m³/h et 2,6 mmH2O de pression statique,

- Avec ventilateur et contrôleur RGB.



Le Lian Li SL120 Triple Pack en détail



Les ventilateurs Lian Li SL120 offrent un excellent design et de grandes performances. Leur vitesse effective est de 1 900 tr/min maximum. Avec jusqu'à 32 dB(A) à pleine charge, les ventilateurs SL120 sont toujours silencieux. Avec un débit d'air de 117,5 m³/h et une pression statique de 2,6 mm H2O à pleine vitesse, ils font bonne figure, surtout sur les radiateurs.



Le roulement dynamique des fluides assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Grâce à la réduction des pertes par frottement, on obtient des vitesses plus élevées qu'avec des ventilateurs classiques pour une même consommation d'énergie. Le moyeu de ventilateur fermé est relié au bloc d'alimentation par un câble d'alimentation SATA et à la carte mère par un PWM à 4 broches. Jusqu'à six ventilateurs Lian Li ST120 peuvent être commandés par le logiciel de la carte mère.



Dans chaque ventilateur, il y a 12 LED RGB adressables numériquement. Un contrôleur RVB est également fourni. Celui-ci permet de contrôler facilement l'éclairage avec jusqu'à 16 effets dans neuf niveaux de vitesse.



Voici la fiche technique :







Ils sont déjà disponibles sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Le prix est de : 39.90 euros.



CASEKING