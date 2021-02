EVGA nous propose des nouvelles souris Gamers : La X15, X17 et X20.







Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Connexion USB à haut débit



X17 et X15 utilisent un microprocesseur USB2.0 à 32 bits à haute vitesse avec un noyau Cortex-M33, supportant une fréquence de rapport native de 8K Hz. Huit fois la norme de 1K Hz sur les souris de jeu concurrentes pour un temps de réponse plus rapide et des mouvements plus précis.



Triple capteur avec technologie de réseau en 3 dimensions







EVGA vous présente les premières souris au monde à triple capteur avec deux capteurs LOD, couplées à un capteur optique Pixart 3335 sur le X20 ou Pixart 3389 sur le X17. La plupart des souris de jeu utilisent le capteur principal de la souris ou un LOD supplémentaire pour détecter la distance de décollage, tandis que la souris EVGA X20/17 utilise une technologie plus avancée de réseau à trois dimensions.



Ce système utilise un algorithme à triple capteur pour détecter la position où vous soulevez la souris d'une surface et la reposez, ce qui permet d'obtenir la distance de décollage la plus courte et la plus précise. L'algorithme 3-Dimension Array Tech d'EVGA peut détecter entre un minimum de 0,4 mm et un maximum de 3 mm de la souris à la surface, en ajustant dynamiquement la meilleure hauteur de décollage. Le logiciel EVGA Unleash RGB permet de personnaliser la hauteur de décollage dans différentes directions pour obtenir le jeu le plus précis au monde.



Mécanisme de réaction rapide







Des ressorts de torsion mécaniques préchargés avec un poids de 10 grammes sont installés sur les boutons gauche et droit de la souris pour réduire la distance de déplacement au minimum, ce qui permet aux boutons d'être plus sensibles et de réagir plus rapidement.



DPI à la volée + 5 profils enregistrés







5 profils embarqués personnalisables avec des paramètres DPI à la volée vous permettent d'emporter votre souris partout.



Pieds de souris en PTFE à très faible frottement







Mouvement fluide sur n'importe quelle surface avec des pieds de souris fabriqués à partir du PTFE le plus pur et le plus haut de gamme.



3 modes de connexion (X20)



La souris de jeu X20 possède trois modes de connexion : une connexion sans fil 2,4GHz offrant une vitesse ultra-rapide de 1 ms, une connexion Bluetooth polyvalente ou une connexion USB pendant la charge.



CONÇU POUR LES JOUEURS (X17)



Conçu pour le FPS, le profil unique du bouton du sniper vous permet de descendre au DPI le plus bas pour une plus grande précision et exactitude.



Commutateur optique 70M (X15)







Les interrupteurs optiques Light Strike LK sont conçus pour offrir une meilleure stabilité et une plus grande rapidité. Ils sont plus rapides que tout interrupteur mécanique et plus durables, leur durée de vie atteignant 70 millions de clics.



JUSQU'À 20 BOUTONS PROGRAMMABLES







La souris de jeu EVGA MMO offre un panneau MMO polyvalent, équipé de 12 boutons physico-mécaniques et d'une conception ergonomique pour les poignées Palm, offrant une excellente sensation de clic et de main. Vous pouvez accéder à des commandes multicouches et à d'autres boutons selon vos besoins grâce au système de fonction physique E-Shift. Grâce au logiciel EVGA Unleash RGB, le contrôle et la personnalisation complètes sont à portée de main.



Voici la fiche technique (X15):







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



EVGA