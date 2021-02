NVIDIA ramène la GTX 1050 Ti d'entre les morts pour répondre à la demande de l'AIB.







La NVIDIA GTX 1050 Ti, basée sur le Pascal, est une carte qui n'a pas été repérée dans les jungles vertes de l'écosystème AIB de NVIDIA depuis ces deux dernières années. Tel un phénix renaissant des cendres du feu qui couve et qui constitue le marché des GPU en 2021, la NVIDIA GTX 1050 Ti revient officiellement d'entre les morts alors que NVIDIA s'efforce de répondre à une demande écrasante.



NVIDIA ramène les GPU Pascal d'entre les morts pour éviter une partie de l'offre



La nouvelle a été annoncée par TechYesCity (via Videocardz) et met en évidence la situation de l'offre et de la demande qui prévaut actuellement sur le marché mondial des GPU. Avec des cryptocurrences en plein essor, un goulet d'étranglement de la TSMC et des retards induits par la COVID qui affectent la chaîne d'approvisionnement, nous nous trouvons face à l'un des pires marchés de GPU de l'histoire (ou le meilleur, selon votre point de vue). En fait, NVIDIA a décidé de ramener un GPU basé sur Pascal qui est mort depuis plus de 2 ans maintenant : le GTX 1050 Ti.



Une vidéo explicative (En anglais) : Cliquez ICI.



L'affaire GP107, 4GB ne gagnera certainement pas de benchmarks de performance mais pourra sérieusement compléter les livraisons bas de gamme de NVIDIA - qui ont été particulièrement touchées. Le coût des GPU Ampère étant élevé en raison du manque de matériaux, il est logique que la société transfère les gammes bas de gamme vers une architecture plus ancienne (à un prix très abordable). Malheureusement, cette carte, en 2021, n'offrira guère plus que des performances de jeu très basiques (à des réglages bas, 1080p) et ne sera probablement achetée que par des constructeurs OEM qui cherchent à expédier leurs unités avec la carte graphique "discrète" la moins chère possible.



Un autre point intéressant que Videocardz mentionne est que le fichier DAG actuel d'Ethereum nécessite plus de 4 Go de vRAM pour pouvoir être exploité - ce qui signifie que le 1050 Ti ne sera pas ciblé par les scalpeurs ou les mineurs - ce qui en fait le GPU bas de gamme idéal. À tous ceux qui attendent de mettre la main sur un GPU - j'ai aussi une lueur d'espoir. Ethereum s'apprête à passer au stade de la preuve de l'enjeu dans le courant de l'année et cela devrait marquer le début de la fin de l'exploitation des GPU gourmands en énergie, comme le reste de l'écosystème.



Malheureusement, nous ne nous attendons pas à ce que le marché s'améliore avant la fin de 2021 (si tant est qu'il s'améliore) et vous feriez mieux de surveiller les approvisionnements limités proches du MSRP chez les grands détaillants comme Amazon (ou directement chez les AIB) pour vous procurer une unité.



WCCFTECH