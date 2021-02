L'AMD Ryzen 7 Pro 5750G Zen 3 avec une fréquence de 4,75 GHz !



AMD prépare lentement le lancement de sa nouvelle génération d'APU Ryzen Pro 5000, conçue pour les applications de bureau. La plus grande différence par rapport à la précédente génération de la série Renoir 4000 est que cette génération offre désormais une amélioration majeure de la microarchitecture. Utilisant le cœur Zen 3 à sa base, la gamme de processeurs Cezanne est censée intégrer toutes les améliorations de l'IPC et les apporter au monde des APU. En doublant la capacité du cache de niveau 3 (L3) de 8 Mo à 16 Mo, les cœurs Zen 3 sont associés à une bonne quantité de cache pour améliorer les performances.











Grâce à un utilisateur des forums Chiphell, nous avons les premiers détails sur l'APU AMD Ryzen 7 Pro 5750G. La conception de nouvelle génération apporte une grande amélioration en matière de vitesse d'horloge. Ayant une fréquence de base de 3,8 GHz, la conception basée sur le Zen 3 passe maintenant à 4,75 GHz, ce qui représente une augmentation de 350 MHz par rapport à la dernière génération de Ryzen 7 Pro 4750G APU. Pour plus de détails, nous devons attendre l'annonce officielle.



TOM'S HARDWARE